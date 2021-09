Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε και σκότωσε πεζό

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. ΙΧ παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 40χρονο.

Τραγωδία σημειώθηκε, το βράδυ της Τρίτης , όταν αυτοκίνητο παρέσυρε έναν 40χρονο πεζό, στην περιοχή του Ευόσμου Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, ο 40χρονος υπέκυψε στα τραύματα του πριν έρθει το ασθενοφόρο, καθώς η σύγκρουση με το επερχόμενο όχημα ήταν σφοδρή.

Η τραγωδία έλαβε χώρα επί της οδού 25ης Μαρτίου στις 21:30, κάτω υπό άγνωστες συνθήκες.

