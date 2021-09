Κόσμος

Κορονοϊός και Brexit... άδειασαν τα ράφια των σούπερ μάρκετ στη Βρετανία

Οι βρετανικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα ανεφοδιασμού εδώ και πολλούς μήνες, τα οποία ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο στην οικονομική ανάκαμψη της χώρας.

Αραιά ή άδεια ράφια στα καταστήματα: οι ελλείψεις που πλήττουν στις επιχειρήσεις της Βρετανίας λόγω της πανδημίας της covid-19 και του Brexit παρατηρούνται πλέον και στα σούπερ μάρκετ.

«Είχαμε ήδη αποφασίσει να μειώσουμε τα αποθέματά μας λόγω της covid, όμως τώρα δυσκολευόμαστε να μας παραδώσουν κάποια προϊόντα διότι απλώς δεν είναι διαθέσιμα», καταγγέλλει ο Σάτιαν Πατέλ, υπεύθυνος ενός καταστήματος στο κέντρο του Λονδίνου.

Πίσω του τα ράφια είναι μισοάδεια. «Την προηγούμενη εβδομάδα μου είχε τελειώσει η coca cola. Δεν έχουμε μεγάλα μπουκάλια Evian εδώ και τρεις εβδομάδες», εξηγεί. «Χωρίς προϊόντα δεν υπάρχει εμπόριο. Με άδεια ράφια όπως αυτά κανείς δεν θα μπει στο μαγαζί».

Αν και τα προβλήματα αυτά δεν περιορίζονται στη Βρετανία, καθώς η πανδημία προκάλεσε αναταραχή σε όλο τον κόσμο, είναι πιο οξυμένα εκεί λόγω και των επιπτώσεων του Brexit το οποίο περιπλέκει την είσοδο αλλοδαπών εργαζομένων.

Πολλοί από αυτούς επέστρεψαν στις χώρες καταγωγής τους όταν ξέσπασε η covid-19 και κάποιοι δεν γύρισαν ποτέ στη Βρετανία. Για παράδειγμα υπάρχει έλλειψη 100.000 επαγγελματιών οδηγών φορτηγών, απαραίτητοι για τη μεταφορά προϊόντων.

Κοντά στο μαγαζί του Πατέλ ένα σούπερ μάρκετ μοιάζει να είναι πιο καλά εφοδιασμένο. Αλλά τα φαινόμενα απατούν, διότι όλα τα προϊόντα που διαθέτει το κατάστημα βρίσκονται ήδη στα ράφια, σύμφωνα με την Τόμα, μια 22χρονη πωλήτρια.

«Δεν υπάρχει τίποτα στις αποθήκες», δηλώνει. «Έχουμε ελλείψεις» σε όλα τα ράφια, «μερικές φορές λαμβάνουμε περιορισμένες ποσότητες (προϊόντων). Δεν έχουμε καν νερό!», προσθέτει.

Ανησυχία των πελατών

Αν και οι ελλείψεις ξεκίνησαν με το ξέσπασμα της πανδημίας έχουν επιδεινωθεί μετά την 1η Ιανουαρίου που τέθηκε σε ισχύ το Brexit, σχολιάζει η Τόμα. Σύμφωνα με την ίδια, οι πελάτες έχουν αρχίσει να ανησυχούν και να ρωτούν τους πωλητές, «μας κατηγορούν» μερικές φορές για τις ελλείψεις κάποιων προϊόντων.

Όπως αναφέρει η Συνομοσπονδία Βρετανικής Βιομηχανίας (CBI) «θα χρειαστούν τουλάχιστον 18 μήνες για να εκπαιδευτούν αρκετοί οδηγοί βαρέων οχημάτων» προκειμένου να τερματιστούν τα προβλήματα ανεφοδιασμού. Η CBI έχει ζητήσει την κυβέρνηση να φανεί πιο ευέλικτη στη μεταναστευτική της πολιτική.

Αν αναμονή οι εταιρείες μεταφορών ανταγωνίζονται μεταξύ τους προσφέροντας μπόνους ή αυξήσεις μισθών προκειμένου να προσελκύσουν τους οδηγούς φορτηγών.

Τα προβλήματα ανεφοδιασμού ανάγκασαν φέτος το καλοκαίρι τις αυτοκινητοβιομηχανίες να αναστείλουν την παραγωγή τους λόγω της έλλειψης ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, ενώ κατασκευαστικές εταιρείες βρέθηκαν χωρίς υλικά.

Τις τελευταίες εβδομάδες εξάλλου οι ελλείψεις έφτασαν στα εστιατόρια McDonald’s, τις παμπ Wetherspoon, ακόμη και στα εργοστάσια της Coca Cola, αλλά και τα καταστήματα Ikea. Και η βρετανική κυβέρνηση δέχεται πιέσεις να βρει λύσεις προκειμένου οι καταναλωτές να μην βρουν άδεια ράφια τις γιορτές των Χριστουγέννων.

