BBC – Nirvana: Ντοκιμαντέρ για τα 30 χρόνια του “Nevermind”

Ταινία αφιερωμένη στο συγκρότημα και τον frontman που άλλαξε τα δεδομένα της ροκ μουσικής ετοιμάζει το βρετανικό δίκτυο.

Το δεύτερο άλμπουμ των Nirvana, «Nevermind», κυκλοφόρησε αρχικά από την DGC Records στις 24 Σεπτεμβρίου 1991.

Για να τιμήσει την επερχόμενη 30χρονη επέτειό του, το BBC ανακοίνωσε ένα νέο ντοκιμαντέρ με θέμα την περίοδο που πέρασε το αμερικανικό συγκρότημα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Με τίτλο «When Nirvana Came to Britain» το ντοκιμαντέρ θα προβληθεί ταυτόχρονα με τη μετάδοση σειράς ειδικών ραδιοφωνικών προγραμμάτων που περιστρέφονται γύρω από το επιδραστικό άλμπουμ της grunge.

Το ντοκιμαντέρ «When Nirvana Came to Britain» αρχίζει μερικά χρόνια πριν από το «Nevermind», το 1989, όταν το συγκρότημα επισκέφθηκε το Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο της περιοδεία του Bleach (την περιοδεία κατά την οποία κάποιος αφαίρεσε μία τούφα από τα μαλλιά του Κερτ Κομπέιν).

Μέχρι το 1994, το ντοκιμαντέρ καλύπτει τον τρόπο με τον οποίο οι Nirvana «εισήγαγαν ένα νέο και συναρπαστικό brand ροκ μουσικής στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλάζοντας το μουσικό τοπίο της εποχής και επηρεάζοντας μια γενιά Βρετανών νέων» όπως περιγράφεται λεπτομερώς σε σύνοψη του BBC.

H ταινία περιλαμβάνει αρχειακά πλάνα και προσωπικά στιγμιότυπα από τα ίδια τα μέλη του συγκροτήματος, καθώς και επισκέψεις σε «ελάχιστα γνωστές βρετανικές τοποθεσίες» που έπαιξαν «αναπάντεχο ρόλο» στην άνοδο της φήμης των Nirvana.

Οι συνεντεύξεις με το τεχνικό προσωπικό των συναυλιών των Nirvana και τα εν ζωή μέλη του γκρουπ, Ντέιβ Γκρολ και Κρις Νοβοσέλιτς, θα ρίξουν φως στην ειδική σύνδεση των Nirvana με το Ηνωμένο Βασίλειο.

Όπως εξηγεί ο Γκρολ: «Το Ηνωμένο Βασίλειο σίγουρα ανταποκρίθηκε στους Nirvana πολύ περισσότερο, πριν από την Αμερική».

«Μετά την περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο θυμάμαι να επιστρέφω στην Αμερική στα ίδια μπαρ και κλαμπ όπου παίζαμε σε 99 άτομα… 150 άτομα… σίγουρα δεν ήταν όπως ήταν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι πραγματικά σαν δεύτερη πατρίδα» σημειώνει.

