Ρωσία: Φονική έκρηξη σε πολυκατοικία

Νεκροί και κατάρρευση ορόφων του κτηρίου.

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και πέντε τραυματίστηκαν από έκρηξη σε εγκατάσταση φυσικού αερίου που σημειώθηκε σε 9ροφο κτίριο κατοικιών στην πόλη Νογκίνσκ, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 50 χιλιομέτρων ανατολικά της ρωσικής πρωτεύουσας, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων Ifax επικαλούμενο τις υπηρεσίες εκτάκτων αναγκών.

"Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία, πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν και δύο σκοτώθηκαν, ένας άνδρας και μια γυναίκα", μετέδωσε το Interfax επικαλούμενο την περιφερειακή αξιωματούχο Άννα Τερτίτσναγια.

Από την έκρηξη κατέρρευσαν ο δεύτερος και ο τρίτος όροφος και μερικώς ο τέταρτος όροφος.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου Υγείας, δύο από τους τραυματίες είναι παιδιά και όλοι οι τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο του Νογκίνσκ.

Η υπουργός Υγείας της Περιφέρειας Μόσχας Σβετλάνα Στριγκούνκοβα δήλωσε στην τοπική τηλεόραση ότι κανένας από τους τραυματίες που νοσηλεύονται "δεν φέρει σοβαρά, απειλητικά για τη ζωή του τραύματα".

Από την έκρηξη υπέστησαν ζημιές 24 διαμερίσματα του κτιρίου.

Ο υπουργός Υγείας της Ρωσίας Μιχαήλ Μουράσκο δήλωσε ότι θα φροντίσει όλοι όσοι επηρεάστηκαν από το δυστύχημα να λάβουν την απαραίτητη βοήθεια.

