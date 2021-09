Τεχνολογία - Επιστήμη

Πιστοποιητικά καιρικών συνθηκών στο gov.gr

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οδηγίες για την έκδοση πιστοποιητικών καιρικών συνθηκών στο gov.gr.

Στην ψηφιοποίηση της έκδοσης πιστοποιητικών καιρικών συνθηκών μέσω του προχωρούν τα συναρμόδια υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εθνικής Άμυνας. Με τον τρόπο αυτό απλοποιείται και επιταχύνεται η διαδικασία ενώπιον της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, καθώς ο πολίτης δεν απαιτείται πλέον να επισκεφτεί την ΕΜΥ, αλλά μπορεί να υποβάλλει την αίτησή του ηλεκτρονικά, μέσω της υπηρεσίας «Πιστοποιητικό καιρικών συνθηκών» που βρίσκεται στην κατηγορία «Πολίτης και Καθημερινότητα» και την υποενότητα «Φυσικές Καταστροφές».

Η δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των σχετικών Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων των υπουργών Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη και Εθνικής Άμυνας Νικολάου Παναγιωτόπουλου και σχεδιάστηκε από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Τα πιστοποιητικά καιρικών συνθηκών συνιστούν αποδεικτικά έγγραφα για μια σειρά από διαδικασίες, κυρίως αναφορικά με την πιστοποίηση ότι οι ασφαλιζόμενες ζημίες οφείλονται σε καιρικό φαινόμενο. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσής τους έρχεται να προστεθεί στις υπηρεσίες που λειτουργούν με τη χρήση ψηφιακών θυρίδων τόσο για τον πολίτη, όσο και για την υπηρεσία. Οι θυρίδες των κρατικών φορέων συνιστούν έναν νέο, σύγχρονο και αποδοτικό τρόπο επικοινωνίας των πολιτών με τη δημόσια διοίκηση. Πρόκειται για «ηλεκτρονικά γραμματοκιβώτια» στα οποία οι υπηρεσίες θα δέχονται έγγραφα και αιτήσεις που αποστέλλουν οι πολίτες μέσω του gov.gr.

Έτσι, αφού ο ενδιαφερόμενος ταυτοποιηθεί με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet και εισέλθει στην υπηρεσία, θα συμπληρώνει την περιοχή και την ώρα που συνέβη το φυσικό φαινόμενο που επιθυμεί να βεβαιώσει και θα υποβάλει την αίτηση, η οποία αυτόματα θα καταχωρείται στη θυρίδα της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στο gov.gr.

Μετά την επεξεργασία της αίτησης, ο πολίτης θα ενημερώνεται για το κόστος του πιστοποιητικού από την ΕΜΥ, θα το πληρώνει μέσω ηλεκτρονικού παραβόλου και θα ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και SMS για την έκδοσή του, ώστε να το παραλάβει από τη θυρίδα του στο gov.gr

Το έργο υλοποιήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών, Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.- GRNET), εποπτευόμενο φορέα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ειδήσεις σήμερα:

Μίκης Θεοδωράκης: Η τελετή αποχαιρετισμού (βίντεο)

Πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού - Παρέμβαση Πλιώτα

Σουμάχερ: η συγκλονιστική εξομολόγηση της γυναίκας του