Κρούσματα υγειονομικών στο ΑΧΕΠΑ: Διαψεύδει η διοίκηση του νοσοκομείου

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου σχετικά με τη νόσηση υγειονομικών εμβολιασμένων και μη στο ΑΧΕΠΑ.

«Η Διοίκηση τονίζει ότι σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα και τα στοιχεία που τηρούνται στην υπηρεσία δεν εμφανίζονται υγειονομικοί υπάλληλοι του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ με σοβαρή νόσο ή με νοσηλεία στο Νοσοκομείο», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, λίγες ώρες αφού έγινε γνωστό ότι νόσησαν από κορονοϊό επτά εμβολιασμένοι και τέσσερις ανεμβολίαστοι υγειονομικοί.

«Οι απουσίες εμβολιασθέντων εργαζομένων που εμφανίζουν θετικό μοριακό τεστ, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ τίθενται σε καραντίνα, γεγονός που αποτελεί πιθανή περίπτωση ενώ δεν έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου έως σήμερα.

Όσον αφορά δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι την Κυριακή 5 Σεπτεμβρίου 2021 εργαζόμενοι του Νοσοκομείου εμφάνισαν συμπτώματα, προχώρησαν σε PCR test και οδηγήθηκαν στο Τμήμα Λοιμώξεων του Νοσοκομείου διαψεύδονται, σύμφωνα με τα στοιχεία του Μικροβιολογικού Εργαστηρίου και του Τμήματος Λοιμώξεων του ΠΓΝΘ ΑΧΕΠΑ», καταλήγει η ίδια ανακοίνωση.

