Παλαιό Φάληρο: Παραδίδεται η πεζογέφυρα στη Μαρίνα Φλοίσβου (εικόνες)

Έτοιμη για χρήση είναι η πεζογέφυρα επί της λεωφόρου Ποσειδώνος, στο Παλαιό Φάληρο.

Παραδίδεται στους πολίτες σήμερα στις 7 το απόγευμα η νέα σύγχρονη πεζογέφυρα στο ύψος του Π. Φαλήρου επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος (είσοδος Μαρίνα Φλοίσβου), η οποία κατασκευάστηκε με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής

Παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη παραδίδεται στους πολίτες, σήμερα Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, η νέα σύγχρονη πεζογέφυρα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, επί της Λεωφόρου Ποσειδώνος στη συμβολή της με την οδό Αφροδίτης (Είσοδος Μαρίνα Φλοίσβου), η οποία κατασκευάστηκε με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής (ΠΕΠ Αττικής) και δημοπρατήθηκε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η νέα πεζογέφυρα είναι η δεύτερη που ολοκληρώνεται από τις συνολικά 6 που κατασκευάζονται σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής, μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και είναι συνολικού προϋπολογισμού δημοπράτησης 13 εκ. ευρώ.

Πρώτη παραδόθηκε στην κυκλοφορία η πεζογέφυρα Αλίμου η οποία βρίσκεται στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στη συμβολή της με την Καλαμακίου.

