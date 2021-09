Κοινωνία

Έκτατο δελτίο ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας και η διάρκειά της.

Σήμερα Τετάρτη (08-09-2021) τοπικά ισχυρές βροχές προβλέπονται στις Σποράδες, την Εύβοια (κυρίως τη βόρεια), τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, τα δυτικά τμήματα της Κρήτης και πιθανώς στην κεντρική Μακεδονία, ενώ στη δυτική Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και καταιγίδες που πρόσκαιρα θα είναι έντονες.

Αύριο Πέμπτη (09-09-21) τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στις Σποράδες, την Εύβοια (κυρίως την κεντρική και τη βόρεια), τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι στα δυτικά τμήματα της Κρήτης και τις βραδινές ώρες στο βορειοανατολικό Αιγαίο.





