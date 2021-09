Πολιτισμός

Μενδώνη: Επιστρέφουν στο μετρό “Αγία Σοφία” τα αρχαία

Στη θέση όπου βρέθηκαν θα επιστρέψουν τα αρχαία του σταθμού του μετρό «Αγία Σοφία» στη Θεσσαλονίκη.

Για μια «ιδιαίτερη στιγμή» κάνει λόγο η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, μιλώντας στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων για τις εργασίες επανατοποθέτησης των αρχαιοτήτων στον σταθμό Αγίας Σοφίας του Μετρό Θεσσαλονίκης.

«Η ολοκλήρωση της κατασκευής του σταθμού Αγ. Σοφίας του Μετρό της Θεσσαλονίκης σημαίνει τη στιγμή της επανατοποθέτησης των αρχαιοτήτων, οι οποίες αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου, στον ίδιο χώρο και οι οποίες αποσπάστηκαν το 2017 με απόφαση της τότε υπουργού Πολιτισμού», σημειώνει η κ. Μενδώνη, επισημαίνοντας ότι «με μελέτες, οι οποίες εκπονήθηκαν από την Αττικό Μετρό και την Εφορεία Αρχαιοτήτων της πόλης της Θεσσαλονίκης το 2021, οι αρχαιότητες, δηλαδή η μαρμαρόστρωτη πλατεία η οποία αποσπάστηκε, ο στυλοβάτης και οι κίονες, οι οποίοι βρέθηκαν στο σταθμό κατά τη διάρκεια της ανασκαφής, επανατοποθετούνται και αποδίδονται στην πόλη».

Η ΥΠΠΟ κάνει λόγο για «μία ιδιαίτερα σημαντική στιγμή, διότι στην ουσία σηματοδοτεί τη μέθοδο αποκατάσταση όλων των αρχαιοτήτων, οι οποίες αποσπώνται και μπορούν να επανατοποθετηθούν στη θέση την οποία βρίσκονται. Είναι το αντίδωρο της Αττικό Μετρό και του υπουργείου Πολιτισμού στην πόλη της Θεσσαλονίκης».

