Συνταγές

Γιουβέτσι με μοσχαρίσιο κότσι από τον Πέτρο Συρίγο

Νόστιμο και λαχταριστό πιάτο που "αγαπάει" όλη η οικογένεια, ιδανικό για το κυριακάτικο τραπέζι.

Γιουβέτσι με μοσχαρίσιο κότσι μας έφτιαξε ο σεφ της εκπομπής του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό", Πέτρος Συρίγος.

Σε αυτή την συνταγή θα βρεις το εύκολο γιουβέτσι για να έχεις το τέλειο μεσημεριανό χωρίς κόπο!

Συστατικά για το Γιουβέτσι με μοσχαρίσιο κότσι

2 2,5 κιλά μοσχαρίσιο κότσι

500 γρ κριθαράκι μέτριο

3 λευκά κρεμμύδια

2 καρότα

4 σκ. Σκόρδο

200 γρ κεφαλοτύρι

3 φύλλα δάφνης

1 ξύλο κανέλας

1 κ.τ.σ πελτέ τομάτας

200 ml κόκκινο κρασί

5 ώριμες τομάτες

100 ml ελαιόλαδο

2 κ.τ.σ βούτυρο γάλακτος

θυμάρι φρέσκο

Η συνταγή για το Γιουβέτσι με μοσχαρίσιο κότσι

Σε μια κατσαρόλα βάζουμε 2 κρεμμύδια,2 σκ. σκόρδο, 2 καρότα, 2 φύλλα δάφνης, το ξύλο κανέλας, νερό και το κότσι και βράζουμε για 1,5 ώρα.

Έπειτα αφαιρούμε από την κατσαρόλα το μοσχάρι και το ακουμπάμε σε ένα πιάτο, σουρώνουμε και κρατάμε τον ζωμό.

Βάζουμε σε μια κατσαρόλα ελαιόλαδο και βούτυρο γάλατος και σοτάρουμε από όλες τις πλευρές το κότσι.

Στη συνέχεια προσθέτουμε 1 ψιλοκομμένο κρεμμύδι, 2 σκ. σκόρδο, σβήνουμε με κρασί.

Αφήνουμε λίγο να εξατμιστεί και προσθέτουμε τις τριμμένες ώριμες τομάτες.

Σιγοβράζουμε για 1 ½ ώρα περίπου και ελέγχουμε γιατί θα χρειαστεί να προσθέσουμε νερό.

Προβράζουμε το κριθαράκι για 3 λεπτά (αυτό βοηθάει στο να μην λασπώσει), το σουρώνουμε και το βάζουμε σε ένα ταψί φούρνου.

Στη συνέχεια, προσθέτουμε και το κότσι με τα υγρά του και ψήνουμε στους 180 βαθμούς για περίπου 25 λεπτά.

Τέλος προσθέτουμε λίγο φρέσκο ελαιόλαδο και ψιλοκομμένο θυμάρι φρέσκο.