Πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού: Έλεγχοι σε εμβολιαστικά κέντρα

Προληπτικοί έλεγχοι της ΕΑΔ σε 10 εμβολιαστικά κέντρα με ενδείξεις για έκδοση πλαστών πιστοποιητικών.

Στο μικροσκόπιο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας έχουν μπει 10 εμβολιαστικά κέντρα για τυχόν έκδοση πλαστών πιστοποιητικών εμβολιασμού, αποκάλυψε ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής, Άγγελος Μπίνης, σε πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ1.

Όπως ανέφερε, πέραν των τριών συγκεκριμένων περιπτώσεων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας (Κέντρο Υγείας Παλαμά, «Γ. Γεννηματάς» Θεσσαλονίκης κ.α.), σε εξέλιξη βρίσκονται και έλεγχοι σε 10 κέντρα εμβολιασμού, όπου χωρίς να υπάρχει βεβαιότητα παράβασης, υπάρχουν «αρχικές ενδείξεις που υποκρύπτουν ένα σχήμα απάτης».

Η ΕΑΔ επεμβαίνει προληπτικά προκειμένου να αποτραπούν παρόμοια φαινόμενα, προχωρώντας σε διασταυρώσεις στοιχείων, όπως π.χ. σε ποια εμβολιαστικά κέντρα υπάρχουν καταχωρήσεις πολύ αργά το βράδυ ή εμφανίζουν μεγάλη αυξομείωση στον αριθμό των εμβολιασμών, σημείωσε ο κ. Μπίνης.

Για την περίπτωση του Κέντρου Υγείας Παλαμά, είπε ότι είναι σε εξέλιξη η έρευνα για το ποια είναι τα 33 άτομα που έλαβαν πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού και προειδοποίησε τους δημόσιους λειτουργούς αλλά και τους ιδιώτες που εμπλέκονται σε τέτοια σχήματα «να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί γιατί οι κυρώσεις είναι πολύ βαριές και η ηθική απαξία της πράξης είναι τέτοια που θα υπάρξουν οριστικές παύσεις και οικονομικές κυρώσεις».

