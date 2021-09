Πολιτική

Υπόθεση Novartis: Απαλλάσσεται από τις κατηγορίες ο Αγγελής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το βούλευμα για την απαλλαγή του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος εμπλεκόταν στην υπόθεση Novartis.

Απαλλακτικό για τον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Γιάννη Αγγελή είναι το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών για την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος που αποδόθηκε στον εισαγγελικό λειτουργό μετά από καταγγελία ότι δεν είχε παραλάβει στοιχεία των αμερικανικών αρχών σχετιζόμενα με πρόσωπο ερευνώμενο στην υπόθεση Novartis, στη Βιέννη το 2018.

«Ουδέποτε αρνήθηκε να παραλάβει, έστω και ανεπίσημα, έγγραφα στοιχεία ή στικάκι γιατί αυτά ουδέποτε προσφέρθηκαν» αποφαίνονται με το βούλευμά τους οι εφέτες του Συμβουλίου οι οποίοι απαλλάσσουν τον κ. Αγγελή, αποδεχόμενοι πλήρως απαλλακτική εισήγηση του εισαγγελέα Εφετών, Γιώργου Οικονόμου. Ο εισαγγελέας έκρινε πως ο κ. Αγγελής κινήθηκε απολύτως υπηρεσιακά και θεσμικά, κατά την επίμαχη συνάντηση στην Βιέννη, χωρίς τον παραμικρό δόλο ή σκοπό.

Ο κ. Αγγελής είχε διωχθεί για παράβαση καθήκοντος, έπειτα από μήνυση της τότε εισαγγελέως Διαφθοράς, Ελένης Τουλουπάκη. Η μηνύτρια ανέφερε πως ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός αρνήθηκε να παραλάβει στοιχεία για λογαριασμό συγγενούς πολιτικού που ελέγχονταν από την Εισαγγελία Διαφθοράς για την υπόθεση της φαρμακοβιομηχανίας, σε συνάντηση που είχαν Έλληνες εισαγγελείς Διαφθοράς με Αμερικανούς στην Βιέννη. Ο κ. Αγγελής που τότε ήταν επόπτης των εισαγγελέων Διαφθοράς, ως επικεφαλής του κλιμακίου που μετέβη στην Βιέννη, καταγγέλθηκε πως δεν παρέλαβε στοιχεία που ανεπίσημα έθεσαν υπόψη του ελληνικού κλιμακίου, οι Αμερικανοί.

Σύμφωνα με την πρόταση του κ. Οικονόμου που υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο Εφετών, στην επίμαχη συνάντηση της Βιέννης ο κ. Αγγελής «ουδέποτε αρνήθηκε να παραλάβει, έστω και ανεπίσημα, έγγραφα στοιχεία ή στικάκι γιατί αυτά ουδέποτε προσφέρθηκαν». Κατά τον εισηγητή Εισαγγελέα «στικάκι ποτέ δεν υπήρχε», ενώ, όπως αναφέρει ο κ. Οικονόμου, δεν συντρέχει στο πρόσωπο του κ. Αγγελή «δόλος και σκοπός έτσι όπως απαιτεί του άρθρο 259 ΠΚ να παραβεί τα καθήκοντα της υπηρεσίας του και να βλάψει το κράτος, στοιχείο σοβαρότατο για έναν ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό».

Ο κ. Οικονόμου τονίζει μάλιστα προς τους εφέτες που έκριναν την υπόθεση, πως ο κ. Αγγελής δεν αρνήθηκε τη συνεργασία με τις αμερικανικές αρχές αλλά απλώς ζήτησε να τεθεί η όλη διαδικασία στο πλαίσιο της Εurojust και επιπλέον ότι κατά την επιστροφή από το εν λόγω ταξίδι ο αντεισαγγελέας είχε ενημερώσει σχετικά την τότε εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Ειδήσεις σήμερα:

Γονική άδεια: Οι δικαιούχοι, η διάρκεια και οι αποδοχές

Κορονοϊός και Brexit... άδειασαν τα ράφια των σούπερ μάρκετ στη Βρετανία

Φωτιές: Στο "κόκκινο" 10 περιοχές την Τετάρτη