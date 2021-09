Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Ανήλικη κατήγγειλε βιασμό - Συνελήφθη ζευγάρι

Εφιάλτης για 15χρονη. Καταγγέλλει βιασμό από 36χρονο με τη βοήθεια της συντρόφου του.

Ανδρόγυνο μεταναστών από το Πακιστάν συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, ύστερα από καταγγελία 15χρονης ομοεθνούς τους ότι έπεσε θύμα βιασμού και εκβίασης.

Οι καταγγελλόμενες πράξεις, σύμφωνα με όσα κατέθεσε η ανήλικη στην αστυνομία, έγιναν στο κέντρο φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, στο πρώην στρατόπεδο Αναγνωστόπουλου, στα Διαβατά.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθησαν ένας 36χρονος και μία γυναίκα 31 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό, κατάχρηση ανηλίκου και εκβίαση από κοινού.

«Ο 36χρονος, με τη συνδρομή της 31χρονης ενήργησε με χρήση βίας γενετήσια πράξη κατά της ανήλικης, ενώ νωρίτερα απαίτησαν απ' αυτήν 2000 ευρώ προκειμένου να της επιτρέψουν να αποχωρήσει», αναφέρεται σε ανακοίνωση της αστυνομίας.

