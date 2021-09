Κοινωνία

Μίκης Θεοδωράκης: Η τελετή αποχαιρετισμού (βίντεο)

Η Ελλάδα "αποχαιρετά" τον σπουδαίο μουσικοσυνθέτη πριν από το τελευταίο ταξίδι στον Γαλατά Χανίων.

Ολοκληρώθηε το τριήμερο λαϊκό προσκύνημα για τον Μίκη Θεοδωράκη στη Μητρόπολη Αθηνών.

Σε χειροκροτήματα ξέσπασε το πλήθος όταν το φέρετρο με τη σορό του Μίκη Θεοδωράκη μεταφέρθηκε από το παρεκκλήσι του Αγίου Ελευθερίου στον καθεδρικό ναό της Μητρόπολης Αθηνών όπου πραγματοποιήθηκε η τελετή αποχαιρετισμού.

Αμέσως μετά από το τρισάγιο που τελέστηκε προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, ενώπιον των μελών της οικογένειας του, καλλιτεχνών της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας της χώρας, τον λόγο έλαβε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου η οποία χαρακτήρισε τον Μίκη Θεοδωράκη «παιδαγωγό του Έθνους».

Σε μια συγκινησιακά φορτισμένη ομιλία του, ο Γενικός Γραμματείας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, αποχαιρέτισε τον δικό του Μίκη, αναφερόμενος στην μουσική και πολιτική διαδρομή του μεγάλου συνθέτη, τονίζοντας πως ισχύει αυτό που ψιθυρίζουν όλοι μεταξύ τους, πως χωρίς τον Μίκη Θεοδωράκη “ θα ήμασταν αλλιώς”

Στο Μητροπολιτικό Ναό παραβρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, η Μαρία Φαραντούρη, ο Βασίλης Βασιλικός, ο Γιώργος και η Άννα Νταλάρα, η Αλέκα Παπαρήγα, ο Νίκος Βούτσης, η Σοφία Σακοράφα, ο Παύλος Γερουλάνος, ο Γιώργος Λιάνης, ο Κώστας Λαλιώτης, ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Κώστας Μπακογιάννης, η Μαριάνα Βαρδινογιάννη και πρέσβεις ξένων χωρών, ενώ δίπλα στο φέρετρο ήταν η οικογένεια του Μίκη Θεοδωράκη.

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η άφιξη στη Μητρόπολη του δημοφιλούς Τούρκου συνθέτη Ζουλφί Λιβανελί και φίλου του Μίκη Θεοδωράκη μαζί με την φινλανδή ερμηνεύτρια Άρια Σαγιονμά.

Σε κλίμα βαθειάς συγκίνησης ο κόσμος, που είχε συγκεντρωθεί έξω από την Μητρόπολη, αποχαιρετούσε τον κορυφαίο δημιουργό με χειροκροτήματα, τραγουδώντας έργα του και φωνάζοντας «αθάνατος».

Η σορός του Μίκη Θεοδωράκη θα φθάσει στις 7.30 το πρωί της Πέμπτης με το πλοίο της γραμμής στο λιμάνι της Σούδας, και με μια ενδιάμεση στάση στην πλατεία της δημοτικής αγοράς της πόλης θα μεταφερθεί στον Μητροπολιτικό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου για λαϊκό προσκύνημα.

Η μεταφορά της σορού από την πλατεία της αγοράς στην Μητρόπολη Χανίων θα γίνει πεζή.

Στις 13:00 θα μεταφερθεί στο χωριό του, τον Γαλατά, στον ναό του Αγίου Νικολάου, όπου και θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία σε στενό κύκλο και με αυστηρή τήρηση του πρωτοκόλλου για τη δημόσια υγεία.

