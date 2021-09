Life

Στο “Ελλάδα Έχεις Ταλέντο” ο Τάκης Ζαχαράτος (βίντεο)

Με ποιους θα καθίσει σε διπλανές καρέκλες ο Τάκης Ζαχαράτος στο "Ελλάδα έχεις ταλέντο";

Καλεσμένος στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" ;ήταν την Τετάρτη ο Τάκης Ζαχαράτος.

O Tάκης Ζαχαράτος επιβεβαίωσε πως θα είναι ένας από τους τέσσερις κριτές του νέου κύκλου του "Ελλάδα έχεις ταλέντο".

«Να ανακοινώσουμε ότι ο Τάκης Ζαχαράτος θα είναι στην επιτροπή του Ελλάδα έχεις ταλέντο», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

«Το θέμα είναι να δούμε αν προλαβαίνω χρονικά. Εγώ δίνω σημασία στην παρέα», είπε ο Τάκης Ζαχαράτος, όμως ο Γιώργος Λιάγκας επέμεινε:

«Θα είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, η Ζέτα Μακρυπούλια, εσύ κι ακόμα ένα πρόσωπο που το ψιλοξέρω εγώ αλλά δεν μπορώ να το πω».

Λίγες ώρες αργότερα, ο ΑΝΤ1 παρουσίασε το νέο πρόγρμμα για την τηλεοπτική σεζόν που μόλις ξεκίνησε.

