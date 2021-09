Κοινωνία

Παιδική πορνογραφία: Σύλληψη μουσικού

60χρονος επικοινωνούσε με 15χρονη στην Ιταλία, στην οποία παρουσιαζόταν ως συνομήλικός της, ενώ είχε ανταλλάξει, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, υλικό πορνογραφίας ανηλίκων με την ανήλικη.

Σύλληψη 60χρονου συνταξιούχου μουσικού για πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου – Δικογραφία σε βάρος 20χρονου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

Συνελήφθη 60χρονος συνταξιούχος μουσικός, στην Αθήνα, από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, με την κατηγορία της πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας κακουργηματικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο 60χρονος επικοινωνούσε με 15χρονη στην Ιταλία, στην οποία παρουσιαζόταν ως συνομήλικός της, ενώ είχε ανταλλάξει, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, υλικό πορνογραφίας ανηλίκων με την ανήλικη.

Από την επιτόπια αστυνομική έρευνα που διενεργήθηκε στα ψηφιακά πειστήρια του συλληφθέντα, βρέθηκαν πλήθος φωτογραφιών και βίντεο πορνογραφίας ανηλίκων.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και παραπέμφθηκε σε ανακριτή.

Παράλληλα, σε άλλη υπόθεση, σχηματίστηκε δικογραφία τακτικής διαδικασίας σε βάρος 20χρονου, που κατοικεί στη Σπάρτη, ο οποίος κατηγορείται για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, μέσω διαδικτύου.

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ, ο νεαρός κατηγορούμενος, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, επικοινωνούσε με δύο ανήλικες στην Αγγλία και αφού απέσπασε ευαίσθητες φωτογραφίες τους, τις απείλησε ότι εάν δεν του αποστείλουν επιπλέον υλικό θα το διαμοιράσει σε γνωστά τους άτομα αλλά και ιστοσελίδες.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 20χρονου, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

