Χαρίτσης για ανατιμήσεις: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη απειλεί την ελληνική κοινωνία

Η ακρίβεια και η λιτότητα όμως δεν είναι μονόδρομος. Άμεση λήψη μέτρων τώρα για να μην είναι αύριο πολύ αργά, τονίζει ο Αλέξης Χαρίτσης.

«Η αδράνεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη στην εκρηκτική αύξηση των τιμών απειλεί την ελληνική κοινωνία», υπογραμμίζει ο τομεάρχης Ανάπτυξης και Επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Χαρίτσης, σε τηλεοπτική δήλωσή του, σημειώνοντας ότι «δουλειά της κυβέρνησης δεν είναι να "παρακολουθεί" την έκρηξη της ακρίβειας από το πάρτι των καρτέλ", όπως είπε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης.

«Αυτό κάνει τόσο καιρό και καταλήξαμε στη δραματική μείωση της αγοραστικής δύναμης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Δουλειά της είναι έστω και τώρα να πάρει δραστικά μέτρα», σχολιάζει.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει μια ολοκληρωμένη και ρεαλιστική δέσμη προτάσεων για την καταπολέμηση της ακρίβειας», προσθέτει και αναφέρει: «Αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ, ρύθμιση της αγοράς και αυστηροποίηση των ελέγχων, επιδότηση του ενεργειακού κόστους, αναπροσαρμογή των τιμολογίων της ΔΕΗ και κατάργηση των προκλητικών μπόνους στα γαλάζια goldenboys στη ΔΕΗ».

«Η αλλεργία της κυβέρνησης στην κρατική παρέμβαση στην οικονομία έχει στοιχίσει ήδη πολύ ακριβά. Η ακρίβεια και η λιτότητα όμως δεν είναι μονόδρομος. Άμεση λήψη μέτρων τώρα για να μην είναι αύριο πολύ αργά», καταλήγει ο Αλέξης Χαρίτσης.

