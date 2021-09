Κοινωνία

Μετρό: κλειστός σταθμός την Πέμπτη - Αλλαγές και στα δρομολόγια του τραμ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ρυθμίσεις στα μέσα σταθερής τροχιάς λόγω του Ράλι Ακρόπολης. Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.

Ρυθμίσεις στα μέσα σταθερής τροχιάς ανακοίνωσε η ΣΤΑΣΥ για την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου, λόγω της διεξαγωγής του «Ράλι Ακρόπολις 2021» και με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας:

– Ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» θα είναι κλειστός και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.

– Τα δρομολόγια του Τραμ θα διεξάγονται με τερματικό σταθμό τη στάση «Κασομούλη» από την έναρξη των δρομολογίων και μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Επίσης, πλήθος κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αναμένεται να πραγματοποιηθούν αύριο στο κέντρο της Αθήνας και τους κεντρικότερους οδικούς άξονες της πρωτεύουσας.

Ειδήσεις σήμερα:

Έκτατο δελτίο ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Εξαδάκτυλος για εμβόλιο στον παιδίατρο: δωρεάν για τους γονείς

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη επικίνδυνος καταζητούμενος με “Ερυθρά Αγγελία”