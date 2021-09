Αθλητικά

Σεμέδο: τι υποστηρίζει η μητέρα της 17χρονης που κατήγγειλε τον βιασμό της

Τι λέει για το ροζ βίντεο στο οποίο φέρεται να συμμετείχε η 17χρονη, τα μηνύματα στο κινητό, αλλά και την παρακολούθηση του κοριτσιού από 4 ψυχολόγους.

Από το δικηγορικό γραφείο του Αλέξη Κούγια, ο οποίος εκπροσωπεί την οικογένεια της 17χρονης κοπέλας που κατήγγειλε τον βιασμό της από τον ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, Ρούμπεν Σεμέδο, εκδόθηκε ανακοίνωση με προσωπική δήλωση της μητέρας της 17χρονης

Στη δήλωση της, υποστηρίζει μεταξύ άλλων, ότι η πλευρά των κατηγορουμένων διοχετεύει στα social media φωτογραφίες της 17χρονης, ενώ ξεκαθαρίζει ότι σε βίντεο που κυκλοφόρησε με σεξουαλική δραστηριότητα στο αυτοκίνητο του κατηγορούμενου ποδοσφαιριστή, το πρόσωπο που εμφανίζεται δεν είναι η κόρη της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της μητέρας της 17χρονης

Την τελευταία εβδομάδα παρακολουθώ άφωνη, τρομαγμένη και χωρίς να μπορώ να αντιδράσω, την οικογένειά μου να κατασπαράσσεται από τα ΜΜΕ και κυρίως από τα social media.

Σεβόμενοι το τεκμήριο αθωότητας των κατηγορουμένων και την ευαίσθητη ηλικία της κόρης μου, επιλέξαμε αρχικά να μην κάνουμε δηλώσεις και να διεκδικήσουμε το δίκαιό μας στα δικαστήρια.

Δυστυχώς η πλευρά των κατηγορουμένων επέλεξε την ακριβώς αντίθετη στρατηγική. Φρόντισε να διοχετευτούν στα social media φωτογραφίες της κόρης μου, λες και η σκίαση του προσώπου της προφυλάσσει την ανωνυμία της. Συγκεκριμένοι λογαριασμοί στα social media, μπαίνουν κάτω από κάθε σχετικό δημοσίευμα και κάνουν copy-paste τις ίδιες, πολύ συγκεκριμένες, προφανώς συντονισμένες προσβλητικές δηλώσεις για την κόρη μου και την οικογένειά μας.

Ακούσαμε, εκτός από το ότι η κόρη μου είναι δήθεν «επαγγελματίας πόρνη», ότι η οικογένειά της που είναι πολύτεκνη, την εξώθησε σε συγκεκριμένες πρακτικές και εκβιασμό των κατηγορούμενων.

Έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες φίλων της κόρης μου, καθώς και τυχαίων κοριτσιών που δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση. Άσχετα κορίτσια εμφανίζονται σε πρωτοσέλιδα και social media, όπου βρίζονται εν χορώ και πρέπει να αποδείξουν μία εβδομάδα πριν το άνοιγμα των σχολείων πως δεν είναι ελέφαντες. Πώς το επιτρέπουμε αυτό για τα παιδιά μας;

Επειδή μέχρι στιγμής έχουν διαρρεύσει από τους κατηγορούμενους πολύ συγκεκριμένα κομμάτια της δικογραφίας, χωρίς δική μας απάντηση, επειδή η δίκη προφανώς θα αργήσει, και δεν θα ήθελα να συνεχίζουν να υπάρχουν οι γνωστές φήμες για το παιδί μου που σε λίγο ξεκινάει σχολείο, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κάποια κρίσιμα σημεία.

Κυκλοφόρησε βίντεο, στο οποίο δήθεν εμφανίζεται η κόρη μου να συμμετέχει σε σεξουαλική δραστηριότητα στο αυτοκίνητο του κατηγορουμένου ποδοσφαιριστή, πριν πάνε στο σπίτι του. Αναγκάστηκα να δω το συγκεκριμένο βίντεο και θα ήθελα να δηλώσω κατηγορηματικά πως η κόρη μου δεν εμφανίζεται σε αυτό. Για την ακρίβεια ούτε η κοπέλα που ήταν μαζί της το ίδιο βράδυ εμφανίζεται στο συγκεκριμένο βίντεο. Πρόκειται για ένα βίντεο, στο οποίο εμφανίζεται κατά πάσα πιθανότητα ο ένας από τους κατηγορούμενους, με 2 κορίτσια άσχετα με την υπόθεση, πιθανότατα και σε άλλο αυτοκίνητο από αυτό που χρησιμοποιήθηκε τη συγκεκριμένη βραδιά.

Και σας ρωτάω, πώς είναι δυνατόν να ξεφτιλίζετε έτσι και να περιφέρετε στα social media και στα ΜΜΕ την έστω συναινετική σεξουαλική ζωή 2 αγνώστων κοριτσιών; Και πόσο χαρούμενοι είστε που ένας 27χρονος αθλητής, πρότυπο για πολλούς νέους, συνευρίσκεται με ανήλικα κορίτσια; Είναι συνήθης πρακτική να βιντεοσκοπεί ο κατηγορούμενος τις ανήλικες, με τις οποίες συνευρίσκεται ερωτικά; Υπάρχουν και άλλα βίντεο με παιδική πορνογραφία στο κινητό του;

Η κόρη μου αυτές τις ημέρες έχει δει τέσσερις ψυχολόγους, έναν της αστυνομίας την ημέρα που έγινε η καταγγελία, έναν κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, καθώς και 2 ιδιωτικούς. Όλοι αναγνωρίζουν ότι το παιδί έχει όλα τα κλασσικά ψυχολογικά σημάδια που φέρουν όλα τα θύματα βιασμού.

Όσον αφορά το δήθεν απειλητικό-εκβιαστικό μήνυμα που δέχτηκε ο ένας από τους κατηγορούμενους λίγο πριν δημοσιοποιηθεί η κατηγορία, προέρχεται από λογαριασμό στο instagram με εμφανή τα στοιχεία του. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος, είναι απλά ένας από τους πολλούς ακολούθους της κόρης μου στο instagram, με τον οποίο έχουν ανταλλάξει επικοινωνία μόλις μία φορά. Θεωρούμε ότι απέκτησε την πληροφορία από τον κύκλο των φίλων της κόρης μου, στους οποίους η ίδια απευθύνθηκε για να τους πει το πρόβλημά της, ή ακόμα πιθανότερα από τη σύντροφο του ποδοσφαιριστή κατηγορούμενου και δήθεν φίλη της.

Η κόρη μου δεν έχει ανταλλάξει ποτέ μήνυμα σε οποιοδήποτε μέσο με κανέναν από τους δύο κατηγορούμενους, τους οποίους γνώρισε το ίδιο βράδυ μέσω της ''φίλης'' της. Η ''φίλη'' της και, όπως αποδείχτηκε αργότερα, περιστασιακή σεξουαλική σύντροφος του ποδοσφαιριστή ήταν αυτή που επικοινώνησε μαζί του την επόμενη μέρα, προφανώς γιατί ήθελε να τον ξαναδεί. Η κόρη μου αρνήθηκε την πρόσκληση να τον ξανασυναντήσει.

Υπάρχουν μηνύματα της κόρης μου προς φίλες της, καθώς και συνομιλία με τον σύντροφό της από το σπίτι του κατηγορούμενου, όπου ζητάει βοήθεια και να έρθει κάποιος να την πάρει, γιατί έχει βιαστεί. Όλα τα παραπάνω βρίσκονται στο κινητό της κόρης μου που έχει κρατηθεί από την αστυνομία. Ελπίζω να έχει κρατηθεί αντίστοιχα και το κινητό των κατηγορουμένων και να φανεί αν έχουν σύστημα να επικοινωνούν με ανήλικα μέσω social media και να βιντεοσκοπούν και διακινούν τις σεξουαλικές τους συνευρέσεις.

Αντιλαμβάνομαι τις ευθύνες μου ως μητέρα, πιστέψτε με έχω συνείδηση πως δεν είμαι αλάθητη. Αυτή τη στιγμή όμως προτεραιότητά μου είναι να στηρίξω την κόρη μου, καθώς και τα υπόλοιπα παιδιά μου. Ήδη παρακολουθούμαστε όλοι από ψυχολόγο και προσπαθούμε να προχωρήσουμε.

Νομίζω πως όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι μια κοπέλα έχει δικαίωμα να φοράει τα ρούχα που της αρέσουν, να δημοσιεύει προκλητικές φωτογραφίες στο social media με μαγιό και ότι αυτό δεν είναι πρόσκληση για βιασμό.

Ας ευχηθούμε όλοι πως την επόμενη φορά που μια ανήλικη μεθυσμένη βρεθεί ημιλιπόθυμη σε σπίτι ενηλίκων, θα βρεθεί κάποιος που θα φωνάξει ένα ταξί να τη γυρίσει στο σπίτι της.

Αθήνα, 8/9/2021

Με εκτίμηση και σεβασμό

Αλέξιος Κούγιας

