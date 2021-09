Παράξενα

Πύργος: γέννησε και παράτησε το μωρό της στο νοσοκομείο

Το βρέφος «φιλοξενείται» στην Παιδιατρική Κλινική και το φροντίζουν το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Τι «εξομολογήθηκε» η μητέρα του.

Ένα πρωτοφανές περιστατικό έλαβε χώρα πριν μερικούς μήνες στο νοσοκομείο του Πύργου, όταν σύμφωνα με έγκυρες πηγές της εφημερίδας «Πατρίς» γυναίκα από μεγάλη πόλη της Ηλείας γέννησε και ακολούθως έφυγε από το νοσοκομείο αφήνοντας πίσω το νεογέννητο μωρό της.

Ειδικότερα, το περιστατικό έλαβε χώρα πριν από περίπου 4,5 μήνες, όσων μηνών είναι δηλαδή είναι και το υγιέστατο σήμερα αγοράκι, όταν η έγκυος – τότε – γυναίκα συνοδευόμενη από συγγενικό της πρόσωπο πέρασε της πύλες του «Ανδρέας Παπανδρέου» για να γεννήσει.

Λίγες ημέρες μετά τη γέννα, για προσωπικούς όπως εξομολογήθηκε λόγους, έφυγε από το νοσοκομείο χωρίς το νεογέννητο, το οποίο όλο αυτό διάστημα «φιλοξενείται» στην Παιδιατρική Κλινική και το φροντίζουν το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό προσφέροντας του την στοργή που του χρειάζεται σε αυτήν την τόσο τρυφερή ηλικία.

Ο μικρός έχει «κλέψει» την καρδιά όλου του προσωπικού που από την πρώτη στιγμή το έχει αγκαλιάσει κυριολεκτικά και μεταφορικά και σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «Πατρίς», το ακόμα πιο ευχάριστο είναι πως ήδη μια εργαζόμενη στο νοσοκομείο έχει εκφράσει την επιθυμία να το υιοθετήσει και ήδη έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες προκειμένου το γλυκύτατο αγοράκι να αποκτήσει νέα μητέρα και σπίτι στο οποίο όπως φαίνεται, σε αντίθεση με το προηγούμενο, θα είναι ευπρόσδεκτο.

