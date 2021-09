Πολιτική

Γεννηματά: Είναι ώρα να σπάσουμε τη συνομωσία της ακρίβειας

Η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, ζήτησε μεταξύ άλλων, να μειωθεί ο ΦΠΑ στα τρόφιμα και ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα.

Η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής Φώφη Γεννηματά είχε σήμερα τηλεδιάσκεψη με εκπροσώπους των οργανώσεων Καταναλωτών, με αντικείμενο την επιβάρυνση που υφίστανται τα νοικοκυριά, λόγω των μεγάλων ανατιμήσεων στην ενέργεια και τα είδη λαϊκής κατανάλωσης.

Στην διάσκεψη μετείχαν:

Από την ΕΚΠΟΙΖΩ η Πρόεδρος Ελένη Αλευρίτου και η Αντιπρόεδρος Παναγιώτα Καλαποθαράκου

Από την Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας ο Πρόεδρος Απόστολος Ραυτόπουλος και η Διευθύντρια της Δομής Αναστασία Χατζηπαύλου

Από το ΙΝΚΑ ο Πρόεδρος Γιώργος Λεχουρίτης.

Από το ΚΕΠΚΑ ο Πρόεδρος Νίκος Τσεμπερλίδης και η Γενική Γραμματέας Ευαγγελία Κεκελέκη.

Μετείχαν επίσης οι αρμόδιοι βουλευτές Μιχάλης Κατρίνης και Γιώργος Αρβανιτίδης και οι Γραμματείς των Τομέων Ανάπτυξης Απόστολος Πόντας, Μικρομεσαίων Στέφανος Κομνηνός και Ενέργειας Χάρης Δούκας.

Αμέσως μετά, η Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής δήλωσε τα εξής:

Την ώρα που οι συνεχείς ανατιμήσεις πλήττουν το εισόδημα των νοικοκυριών και απειλούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η Κυβέρνηση Μητσοτάκη «σφυρίζει αδιάφορα» μπροστά στα έντονα φαινόμενα αισχροκέρδειας και ολιγοπωλιακών πρακτικών στην αγορά!

Χρησιμοποιεί ως άλλοθι τα διεθνή προβλήματα, επιλέγοντας το ρόλο του άβουλου παρατηρητή.

Είναι ώρα να σπάσουμε τη συνομωσία της ακρίβειας.

Με την αντιμετώπιση των ολιγοπωλιακών πρακτικών στην αγορά, από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Με την επιβολή της διαφάνειας και της ενημέρωσης των καταναλωτών, για τη διαμόρφωση των τιμολογίων της ενέργειας.

Με την ενεργειακή δημοκρατία στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, αντί της σημερινής εύνοιας της Κυβέρνησης στις μεγάλες επιχειρήσεις. Έτσι ώστε να περιορισθεί ο ρόλος των ορυκτών καυσίμων.

Με την στήριξη του Καταναλωτικού Κινήματος και την αποκατάσταση της νομιμότητας στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή (ΟΚΕ) ώστε να εκφράζεται η θέση των κοινωνικών εταίρων.

Είναι ώρα βέβαια και για ουσιαστικά μέτρα άμεσης ανακούφισης των καταναλωτών.

Να μειωθεί ο ΦΠΑ στα τρόφιμα και ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα. Δεν μπορεί το κράτος να αυξάνει τις εισπράξεις του, την ώρα που δοκιμάζονται οι πολίτες.

Να δοθούν ουσιαστικές αυξήσεις στους βασικούς μισθούς (αντί των 13 ευρώ μηνιαίως της Κυβέρνησης) και να ενισχυθούν οι χαμηλοσυνταξιούχοι οι δικαιούχοι του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, οι οικονομικά ασθενέστεροι.

