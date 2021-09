Υγεία - Περιβάλλον

Πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού - Παρέμβαση Πλιώτα

Τι ζητά ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου από του εισαγγελείς Πρωτοδικών και Εφετών σε όλη την χώρα.

Ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλης Πλιώτας με εγκύκλιό του ζητάει από του εισαγγελείς Πρωτοδικών και Εφετών όλης της χώρας να επαγρυπνούν και να παρεμβαίνουν άμεσα όταν πληροφορούνται την ύπαρξη πλαστών ή ψευδών πιστοποιητικών εμβολιασμού κατά του κορονοϊού COVID-19 και να επιλαμβάνονται αμελλητί του ποινικού μέρους των υποθέσεων αυτών.

Ακόμη, ο κ. Πλιώτας ζητάει από τους συναδέλφους του να μεταβαίνουν επί τόπου στα Εμβολιαστικά Κέντρα της περιφέρειάς τους για να ενημερωθούν και να γνωρίζουν «εκ των προτέρων τα συναφή με τον τρόπο και τα στάδια της διαδικασίας καταχώρισης των εμβολιασμών, τις εγγυήσεις αξιοπιστίας του συστήματος και τις ασφαλιστικές δικλείδες που αποθαρρύνουν τους επίδοξους δράστες ύποπτων ενεργειών», αλλά και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες διαπιστώνουν όταν υπάρχει μεγάλος αριθμός ψευδών βεβαιώσεων, να ερευνούν εάν λειτουργούν «κυκλώματα» παραγωγής πλαστών πιστοποιητικών.

Το κείμενο της εγκυκλίου του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλη Πλιώτα έχει ως εξής:

«Π ρ ο ς

Τους κ.κ. Εισαγγελείς Εφετών και Πρωτοδικών της Χώρας

Θέμα: Πλαστά ή ψευδή κατά περιεχόμενο πιστοποιητικά εμβολιασμού κατά του κορωνοϊούCOVID-19 ή νόσησης

Ανακύπτει ήδη και βλέπει το φως της δημοσιότητας σημαντικός αριθμός περιπτώσεων πλαστών ή ψευδών κατά περιεχόμενο πιστοποιητικών εμβολιασμού κατά του κορονοϊού COVID-19 ή νόσησης, στις οποίες φέρονται ότι κάθε φορά συμμετείχαν (με θετική ενέργεια ή παράλειψη), πρωτίστως, ο δήθεν εμβολιασθείς, και πρόσωπα, υπό οποιανδήποτε ιδιότητα, των δομών υγείας.

Με δεδομένη τη σοβαρότητα του θέματος του εμβολιασμού, τον οποίο η ιατρική επιστημονική κοινότητα προβάλλει ως βασικό – θεμελιώδες μέσο αποτροπής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19, και συνεκτιμώντας την εμφανή και μείζονα ποινική απαξία της προαναφερόμενης συμπεριφοράς, που στοιχειοθετεί (συντρεχουσών και των λοιπών νομίμων προϋποθέσεων) τη νομοτυπική μορφή εγκλημάτων του Ποινικού Κώδικα (βλ. ιδίως άρθρα 46, 47, 221, 242, 285 ΠΚ) επισημαίνουμε την ανάγκη επαγρύπνησης και εγρήγορσης των εισαγγελικών λειτουργών της Χώρας ώστε να παρεμβαίνουν κατά τη λειτουργική αποστολή τους και να επιλαμβάνονται αμελλητί του ποινικού μέρους των σχετικών υποθέσεων.

Ειδικότερα, επιβάλλεται η (κατά το άρθρο 37 ΚΠΔ αυτεπάγγελτη) ταχεία και σχολαστική διερεύνηση κάθε πληροφορίας σχετιζόμενης με εικονικό εμβολιασμό και η χωρίς χρονοτριβή κίνηση της ποινικής δίωξης κατά των υπαιτίων προσώπων, όταν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις. Εντοπισμός μεμονωμένων περιπτώσεων πρέπει να οδηγεί σε ευρύτερο εξονυχιστικό έλεγχο (με την αρωγή των αρμόδιων λειτουργών των Υπηρεσιών της αντίστοιχης Υγειονομικής Περιφέρειας) για ενδεχόμενη διακρίβωση μεγαλύτερου αριθμού ψευδών βεβαιώσεων εμβολιασμού στο ίδιο Εμβολιαστικό Κέντρο ή λειτουργία «κυκλώματος» παραγωγής τέτοιων πιστοποιητικών.

Προκειμένου να τηρηθεί η νομιμότητα και να προστατευθεί η υγεία των πολιτών, χρήσιμη θα ήταν και η οιονεί προληπτική εισαγγελική δράση με την (άτυπη) επιτόπια μετάβαση του Εισαγγελέα ή του εντεταλμένου Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών στο Εμβολιαστικό Κέντρο της περιφέρειάς του για να ενημερωθεί και να γνωρίζει εκ των προτέρων τα συναφή με τον τρόπο και τα στάδια της διαδικασίας καταχώρισης των εμβολιασμών, τις εγγυήσεις αξιοπιστίας του συστήματος και τις ασφαλιστικές δικλείδες που αποθαρρύνουν τους επίδοξους δράστες ύποπτων ενεργειών.

Οι Εισαγγελείς Εφετών παρακαλούνται να εποπτεύουν συντονιστικά το εν λόγω έργο των Εισαγγελέων Πρωτοδικών και σε περίπτωση υπόθεσης μείζονος βαρύτητας, κατά την κρίση τους, να ενεργούν προσωπικά ή με κάποιον Αντεισαγγελέα Εφετών προκαταρκτική εξέταση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 32 ΚΠΔ».

