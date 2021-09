Αθλητικά

Premier League: υπερυπολογιστής έβγαλε την πρωταθλήτρια!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο υπερυπολογιστής της Infogol έκανε ήδη «ταμείο» για το πρωτάθλημα, αναλύοντας όλα τα δεδομένα. Δείτε ποιες ομάδες δίνει στις πρώτες 6 θέσεις και ποιες στέλνει στη δεύτερη κατηγορία.

Υπερυπολογιστής, σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλεξε η Infogol (εταιρεία ανάλυσης του ποδοσφαίρου) για τις προβλέψεις της τελικής κατάταξης της Premier League, δίνει ξανά πρωταθλήτρια τη Μάντσεστερ Σίτι.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η βρετανική εφημερίδα "Mirror", παρουσιάζοντας τα σχετικά στοιχεία, ούτε η επιστροφή του Κριστιάνο Ρονάλντο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φαίνεται ότι μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Την περασμένη σεζόν, η Γιουνάιτεντ είχε τερματίσει δεύτερη, πίσω από τη Σίτι. Μάλιστα, οι «κόκκινοι διάβολοι» δεν θα είναι καν στην πρώτη τριάδα στο τέλος της σεζόν.

Σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή, η Μάντσεστερ Σίτι θα κατακτήσει ξανά το πρωτάθλημα, αφήνοντας πίσω της την Τσέλσι (2η) και τη Λίβερπουλ (3η), ενώ η Γιουνάιτεντ θα περιοριστεί στην τέταρτη θέση, μπροστά από τη Λέστερ και την Τότεναμ.

Όσο για τη μάχη στη ζώνη του υποβιβασμού, Νόριτς, Γουότφορντ και Κρίσταλ Πάλας θα καταλήξουν στην Champioship.

Ειδήσεις σήμερα:

Μίκης Θεοδωράκης: Η τελετή αποχαιρετισμού (βίντεο)

Πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού - Παρέμβαση Πλιώτα

Σουμάχερ: η συγκλονιστική εξομολόγηση της γυναίκας του