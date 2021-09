Life

“Brooklyn Nine-Nine”: αστυνομική κωμική σειρά στον ΑΝΤ1 (εικόνες)

Η ανατρεπτική παραγωγή του NBS μόλις ήρθε στις μικρές οθόνες μας, για να αλλάξει τα απογεύματα μας.

Το «Brooklyn Nine-Nine» δεν είναι μία ακόμη συνηθισμένη αστυνομική παραγωγή… Η ανατρεπτική κωμική σειρά του NBC που έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο φαινόμενο, θεωρείται ένα από τα καλύτερα σύγχρονα αμερικανικά sitcoms, με το κοινό και τους κριτικούς να τη λατρεύουν από την πρώτη κιόλας σεζόν. Το «Brooklyn Nine-Nine», αλλά και ο πρωταγωνιστής, Άντι Σάμπεργκ, έχουν βραβευτεί με Χρυσή Σφαίρα, ενώ η σειρά έχει κερδίσει πολλά ακόμα βραβεία.

Ο ΑΝΤ1 εξασφάλισε και θα προβάλλει από τις 13 Σεπτεμβρίου, σε A’ Τηλεοπτική προβολή, το ξεκαρδιστικό «Brooklyn Nine-Nine», γεμίζοντας τα απογεύματά μας με άφθονο χιούμορ και τραγελαφικές καταστάσεις!

Η σειρά ασχολείται με μικροπεριστατικά καθημερινής παραβατικότητας, σατιρίζει και αυτοσαρκάζεται, ενώ ταυτόχρονα έχει λάβει διθυραμβικές κριτικές για τον ιδιαίτερο τρόπο που αναδεικνύει σοβαρά προβλήματα της αμερικάνικης κοινωνίας, όπως ο ρατσισμός, η ομοφοβία και πολλά άλλα.

Το «Brooklyn Nine-Nine», ακολουθεί τον Τζέικ Περάλτα, έναν έξυπνο αλλά ανώριμο αστυνομικό που πρέπει να μάθει να ακολουθεί τους κανόνες και να δουλεύει ομαδικά.

Τον πρωταγωνιστή πλαισιώνει ένα cast από ξεχωριστούς και αντιφατικούς χαρακτήρες: από τον αυστηρό Καπτεν Χολτ, (υπεύθυνο αστυφύλακα της Περιφέρειας), την Έιμι Σαντιάγκο (το απόλυτο «σπασικλάκι» του τμήματος), την επιθετική και μυστηριώδη Ρόζα Ντίαζ, τον ευαίσθητο αλλά ενοχλητικό Τσαρλς Μπόιλ, την εντελώς απαξιωτική Τζίνα Λινέττι μέχρι τον «φιλικό γίγαντα» Τέρρι Τζέφορντς. Ο κάθε ήρωας προσθέτει μια ιδιαίτερη πινελιά στη σειρά, δίνοντάς της έναν τόνο σχεδόν… οικογενειακό.

«BROOKLYN NINE-NINE», από τις 13 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 16:00.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Ντάνιελ Τζ. Γκυουρ, Μάικλ Σουρ

ΠΑΙΖΟΥΝ: Άντι Σάμπεργκ, Αντρέ Μπράουερ, Μελίσα Φουμέρο, Στέφανι Μπεατρίζ, Τέρι Κρους, Τζο Λο Τρούλιο, Τσέλσι Περέτι, Τζόελ Μακκίνον Μίλερ

