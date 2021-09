Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: κινηματογραφική καταδίωξη με εμβολισμό περιπολικού

Οι αστυνομικοί θέλησαν να κάνουν έλεγχο σε όχημα που έκριναν ύποπτο, αλλά η συνέχεια ήταν απρόβλεπτη.

Κινηματογραφική καταδίωξη οχήματος σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη δυτική Θεσσαλονίκη, στο Κορδελιό.

Αστυνομικοί θέλησαν να κάνουν έλεγχο σε επιβάτες αυτοκινήτου κρίνοντας τους ύποπτους για διαρρήξεις. Στο σήμα όμως για να σταματήσουν, όχι μόνο δε συμμορφωθήκαν αλλά ο οδηγός του οχήματος ανέπτυξε ταχύτητα και εμβόλισε το περιπολικό.

Αμέσως μετά ακολούθησε καταδίωξη αλλά οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν και λίγο αργότερα το όχημα τους εντοπίστηκε παρατημένο.

