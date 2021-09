Υγεία - Περιβάλλον

Νίμιτς: παραιτήθηκε ο Διοικητής του Νοσοκομείου

Η παραίτηση ήλθε μια ημέρα μετά απο καταγγελία του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ

Δέκτη έγινε η παραίτηση του διοικητή του Νοσοκομείου ΝΙΜΙΤΣ, υποστράτηγου Γεώργιου Γιαννακού, μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε από το γεγονός ότι δεν είχε εμβολιαστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η είδησή έγινε γνωστή πριν από περίπου 10 ημέρες και τότε είχε ζητηθεί από τον διοικητή του Νοσοκομείου, είτε να εμβολιαστεί, είτε να παραιτηθεί. Ο ίδιος ενημέρωσε ότι δεν πρόκειται να εμβολιαστεί και τελικά υπέβαλλε την παραίτηση του.

Την ίδια στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα για τι θα γίνει με τους πάνω από 300 ανεμβολίαστους αξιωματικούς και στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν σε στρατιωτικά νοσοκομεία και συνεχίζουν να εργάζονται καθώς δεν έχει φτάσει σε όλους το έγγραφο για την αναστολή εργασίας.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος είχε κάνει δημόσια καταγγελία για τον διοικητή του ΝΙΜΙΤΣ, είπε επίσης ότι σε τουλάχιστον 4 μεγάλα νοσοκομεία της χώρας, εξακολουθούν να απασχολούνται ανεμβολίαστοι υγειονομικοί. Αυτά είναι τα 2 νοσοκομεία της Πάτρας, «Άγιος Ανδρέας» και «Ρίο», καθώς επίσης και τα νοσοκομεία της Αττικής ΔΑΦΝΊ και ΝΙΜΙΤΣ.

