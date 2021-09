Life

Νέο πρόγραμμα ΑΝΤ1: δεν βλέπουμε την ώρα να σας ξαναδούμε (βίντεο)

Ψυχαγωγία, ποιοτική μυθοπλασία και έγκυρη ενημέρωση περιλαμβάνει και φέτος το πρόγραμμα του ANT1, που παρουσιάστηκε διαδικτυακά.

Του Γιάννη Αρβανίτη

Με σύνθημα «δεν βλέπουμε την ώρα να σας ξαναδούμε», απευθύνονται στο κοινό οι πρωταγωνιστές του νέου προγράμματος του ΑΝΤ1, η παρουσίαση του οποίου έγινε διαδικτυακά!

Όπως είναι φυσικό, το νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1, έχει τα πάντα, για κάθε γούστο και επιθυμία, ακόμη και του πλέον απαιτητικού τηλεθεατή!

Το νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 ξεκινά στις 06:00, με την μακροβιότερη, αλλά και γλυκύτερη «Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα», από τον Γιώργο Παπαδάκη και τους συνεργάτες του.

Η πρωινή ζώνη, που ο ΑΝΤ1 δημιούργησε πρώτος στην ελληνική τηλεόραση, συνεχίζεται με το δίδυμο Γιώργου Λιάγκα και Φαίης Σκορδά, με ψυχαγωγία, gossip, αλλά .....και ενημέρωση.

Στις 13:00, οι τηλεθεατές του ΑΝΤ1 έχουν ραντεβού με το πρώτο δελτίο ειδήσεων του σταθμού, για ειδήσεις έγκυρες και με ψύχραιμο λόγο.

Παραπονεμένος δεν θα μείνει κανείς στη μεσημεριανή ζώνη. Η αρχή γίνεται με κλασικές κι αγαπημένες κωμωδίες του ΑΝΤ1 και… κατόπιν η σκυτάλη περνά στην Ζέτα Μακρυπούλια και το απρόβλεπτο «Rouk Zouk».

Λίγο πριν από τις 18:00... ο εκρηκτικός Μάρκος Σεφερλής, με τον ξεχωριστό του τρόπο, φέρνει αντιμέτωπες οικογένειες στο «5Χ5».

Στις 18:45, ο Νίκος Χατζηνικολάου και το δημοσιογραφικό επιτελείο του ΑΝΤ1, υπόσχονται ενημέρωση χωρίς ακρότητες, αλλά με σεβασμό στο δικαίωμα της πληροφόρησης.

Όπως δήλωσε η Στέλλα Λίτου, General Manager ANT1 TV, «Η τηλεόραση είναι μαραθώνιος και ο ΑΝΤ1 31 χρόνια τώρα έχει αποδείξει ό,τι είναι κορυφαίος δρομέας μεγάλων αποστάσεων. Έχει το όραμα, έχει την στρατηγική και έχει και την αντοχή να κόβει πρώτος το νήμα».

«Είναι δεδομένη η επιμονή μας στην συνέπεια, όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων, αλλά και των συντελεστών, οι οποίοι θα συμμετέχουν στις παραγωγές μας. Πιστεύουμε ότι όλο μας το πρόγραμμα, από το πρωί στις 06:00 με τον Γιώργο Παπαδάκη μέχρι αργά το βράδυ, με το late night μας, θα ανταμείψει την πίστη του κόσμου στον ΑΝΤ1 και θα είμαστε, άλλη μια φορά, στην κορυφή της τηλεθέασης», δήλωσε ο Τζώρτζης Ποφάντης, Chief Content Officer ANT1 TV.

Η βραδινή prime time ζώνη ξεκινά με την καθημερινή σειρά «Ήλιος», που κέρδισε τον τηλεθεατή με το σασπένς και τις δυναμικές καταστάσεις.

Στις 21:00 ακολουθεί το «Game of Chefs».

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου και τρεις γνωστοί σεφ, υπόσχονται να βρουν.... γιατί όχι τον ή την διάδοχό τους.

Ο γ΄ κύκλος της σειράς - σταθμό του ΑΝΤ1 «Άγριες Μέλισσες» είναι και πάλι εδώ, γύρω στις 22:00, καθώς οι πρωταγωνιστές συνεχίζουν τη περιπετειώδη διαδρομή τους.

Δευτέρα με Τετάρτη, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα υποδέχεται και πάλι τους καλεσμένους του, επιχειρώντας να μάθει και τα μυστικά τους..

Πρόσωπα αγαπητά σε όλους μας θα υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» ο Νίκος Χατζηνικολάου, κάθε Πέμπτη.

Ενημέρωση με άποψη το πρωί του Σαββατοκύριακου, από τους «Πρωινούς Τύπους» του ΑΝΤ1, με την παρέα τους να ενισχύεται με νέα πρόσωπα!

Θα ακολουθούν οι ιατρικές συμβουλές και όχι μόνο, στο «Υγεία πάνω απ΄ όλα» με την Φωτεινή Γεωργίου.

Οι λάτρεις του ποδοσφαίρου πρέπει να ξέρουν ότι στον ΑΝΤ1 θα προβληθούν όλοι οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου του 2022, στο Κατάρ.





Σταθερή αξία και στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 είναι οι ελληνικές ταινίες.

Ο σταθμός, μεταξύ άλλων, εξασφάλισε τα δικαιώματα πρώτης προβολής των ταινιών «Ο άνθρωπος του Θεού» και «Σμύρνη μου αγαπημένη».

Σε συνεργασία με κολοσσούς του Χόλιγουντ, οι τηλεθεατές θα απολαύσουν και σπουδαίες ξένες ταινίες!

Φυσικά και συνεχίζουν οι εκπομπές έρευνας «Special Report» και «VICE Specials».

Κι αυτά είναι μόνο η αρχή, γιατί στο δεύτερο μισό της σεζόν σοτον ΑΝΤ1 έρχονται νέες σειρές, τηλεπαιχνίδια και εκρηκτικά σόου: όπως «Η Φάρμα», το «Millionaire» και το «Ελλάδα έχεις ταλέντο».

