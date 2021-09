Πολιτισμός

Αλ Πατσίνο: ο Μίκης Θεοδωράκης είχε “το χάρισμα”

Οι δυο τους συναντήθηκαν επαγγελματικά το 1973, όταν ο κορυφαίος μας μουσουργός έγραψε τη μουσική για την θρυλική ταινία “ SERPICO”.

Ένας από τους θρύλους του Χόλυγουντ, ο σπουδαίος οσκαρικός ηθοποιός Αλ Πατσίνο, αποχαιρέτησε με τη σειρά του, τον κορυφαίο μας μουσουργό Μίκη Θεοδωράκη, με τον οποίο είχαν συνεργαστεί το 1973 στην ταινία “ SERPICO”.

Σε δήλωση του στο MEGA, ο Αλ Πατσίνο, τόνισε χαρακτηριστικά, «Θυμάμαι την πρώτη φορά που άκουσα τη μουσική του για την ταινία “SERPICO”. Ήταν στο γραφείο του παραγωγού στο Μανχάταν στον δέκατο έκτο όροφο, με θέα τον νυχτερινό ουρανό φωτισμένο και εκείνος έπαιζε το μουσικό θέμα (sountrack) της ταινίας. Φυσικά, αμέσως μου ήρθε στο μυαλό εκείνη η σκηνή, όταν άκουσα για τον θάνατό του.

Και ήξερα, όταν άκουσα τη μουσική του εκείνο το βράδυ… στην πραγματικότητα είπα “το ‘χει, έχει την ταινία…το ‘πιασε… ουάου”. Αυτή είναι η ανάμνηση μου! Όπως βέβαια και η μουσική για τον Ζορμπά καθώς και για άλλα θέματα ταινιών που έγραψε στην καριέρα του. Τι χάρισμα… Θα μας λείψει και θα τον θυμόμαστε για πάντα!»

Η ταινία που αφηγείτο τη ζωή ενός αδιάφθορου Αμερικανού αστυνομικού, του Φράνκ Σέρπικο, έγινε αφορμή για να επενδύσει με τις ξεχωριστές μουσικές του το έργο, ο Μίκης Θεοδωράκης.

Ο διάσημος παραγωγός της ταινίας Ντίνο Ντε Λαουρέντις, κόντρα στην γνώμη του σκηνοθέτη, Σίντνει Λιούμετ ότι η ταινία μπορούσε να σταθεί χωρίς μουσική, επέμεινε και κέρδισε, με αποτέλεσμα στο τέλος η ταινία να μεγαλώσει κατά 14 λεπτά.

Ο Μίκης βλέποντας μια ημιτελή έκδοση της ταινίας, θεώρησε ότι δεν χρειαζόταν μουσική, ωστόσο ο Σίντενι Λιούμετ επέμεινε.

Τότε, ο Μίκης του έδωσε μια κασέτα από την τσέπη με την υπέροχη μελωδία του τραγουδιού «Δρόμοι παλιοί» σε στίχους του Μανώλη Αναγνωστάκη.

Έκτοτε, η μουσική αυτή συνδέθηκε με τον Φράνκ Σέρπικο και τον Αλ Πατσίνο που υποδυόταν τον αδιάφθορο αστυνομικό.

