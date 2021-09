Αθλητικά

US Open: Η Ραντουκάνου συνεχίζει τα… θαύματα!

Η 18χρονη «πέταξε» εκτός τη χρυσή Ολυμπιονίκη του Τόκιο. Θα δούμε το «παιδί θαύμα» κόντρα στην Σάκκαρη;

Το... θαύμα της Έμα Ραντουκάνου στο US Open συνεχίζεται. Η 18χρονη τενίστρια ζει το δικό της... παραμύθι στη Νέα Υόρκη, καθώς μετά από μία νέα συγκλονιστική εμφάνιση, νίκησε με 2-0 την «χρυσή» Ολυμπιονίκη του Τόκιο, Μπελίντα Μπέντσιτς κι έκλεισε θέση στους ημιτελικούς του κορυφαίου Grand Slam.

Το εφετινό τουρνουά των εκπλήξεων στην αμερικανική μεγαλούπολη εξακολουθεί να κρατά στα ύψη το ενδιαφέρον, καθώς μετά την 19χρονη Καναδή, Λέιλα Φερνάντεζ, πήρε σειρά η κατά ένα χρόνο μικρότερή της, Εμα Ραντουκάνου, να «πετάξει έξω» από τη συνέχεια ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου και νο12 στην παγκόσμια κατάταξη.

Ήταν μία ακόμη απίθανη νίκη μέσα σε 86 λεπτά, η 8η στη Νέα Υόρκη, για το νο150 της παγκόσμιας κατάταξης, που πλέον μπορεί να ονειρεύεται ότι θα φτάσει μέχρι το τέλος!

Η Ραντουκάνου θα περιμένει να μάθει την αντίπαλό της που θα προκύψει από τη νικήτρια του ζευγαριού ανάμεσα στην Μαρία Σάκκαρη με στην Καρολίνα Πλίσκοβα, στον αγώνα που είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει τα ξημερώματα της Πέμπτης (02:00).

