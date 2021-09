Οικονομία

Ο ΑΝΤ1 στην Πάτρα - Εστίαση: “θηλια” το μίνι lockdown (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έντονα προβληματισμένοι είναι οι επαγγελματίες, από τους περιορισμούς, λόγω της πανδημίας, αλλά και τις επερχόμενες ανατιμήσεις.

Άδειοι οι εσωτερικοί χώροι της εστίασης, γεμάτες οι πλατείες και οι δρόμοι, το αδιαχώρητο στις γνωστές σκάλες της πόλης. Στην Αχαΐα, που βρίσκεται σε μίνι lockdown λογω των αυξημένων κρουσμάτων κορονοϊού.

Θέμα επιβίωσης θέτουν πλέον οι ιδιοκτήτες των χώρων εστίασης στην Πάτρα, από όπου η Ρίτσα Μπιζόγλη παρουσίασε σε απευθείας μετάδοση το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, την Τετάρτη, μετά από την απόφαση τα καταστήματα να κλείνουν νωρίτερα και να απαγορεύεται η μουσική.

Οι κλειστοί χώροι στην Πάτρα, όπως μετέδωσε στο ρεπορτάζ της η Λίλιαν Τσουρλή, λόγω του κορονοϊού, δεν έχουν ανοίξει από 6 Νοεμβρίου του 2020.

Σύμφωνα με τους καταστηματάρχες, από την ερχόμενη εβδομάδα, με την επιβολή των νέων μέτρων για τους ανεμβολίαστους, τα μαγαζιά τους θα μπουν ουσιαστικά σε νέο lockdown.

Έντονος είναι ο προβληματισμός των επαγγελματιών της εστίασης και για τις ανατιμήσεις, την ώρα που δεν λειτουργούν εξ ολοκλήρου τα μαγαζιά τους.

Δείτε εικόνες από την πόλη και όσα είπαν επαγγελματίες της Πάτσας στον ΑΝΤ1 και την Λίλιαν Τσουρλή:

Ειδήσεις σήμερα:

Νέο πρόγραμμα ΑΝΤ1: δεν βλέπουμε την ώρα να σας ξαναδούμε (βίντεο)

Mad Clip: φωτογραφίες από τα πρώτα βήματα του (αποκλειστικό - βίντεο)

Μίκης Θεοδωράκης: Η τελετή αποχαιρετισμού (βίντεο)