Οικονομία

Πάτρα - Ανεργία: “κραυγή αγωνίας” από ανθρώπους κάθε ηλικίας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα αποκαρδιωτικά στοιχεία για την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, αντανακλούν και το πρόβλημα επιβίωσης που αντιμετωπίζουν, χιλιάδες οικογένειες.

Του Παναγιώτη Στάθη

Υπάρχει μια ολόκληρη «πόλη ανέργων», μέσα στην πόλη της Πάτρας. Η ανεργία, ένα εθνικό πρόβλημα, είναι ένα φαινόμενο εξαιρετικά αυξημένο στην αχαϊκή πρωτεύουσα, που συνθλίβει τα σωθικά της.

Σε σύνολο 167.000 κατοίκων, οι άνεργοι είναι περίπου 38.000, ουσιαστικά δηλαδή 25 στους 100 είναι άνεργοι!

Όπως λέει ο Κώστας Πελετίδης, Δήμαρχος Πατρέων, σε ρεπορτάζ για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με την Ρίτσα Μπιζόγλη, που την Τετάρτη παρουσιάστηκε απευθείας από την Πάτρα, «είναι ανεπίτρεπτο να κόβεις τα φτερά της νεολαίας, να μην έχεις τα απαραίτητα να ζήσεις, σαν “άδειο σακί” στον άνεμο».

Η ανεργία χτύπησε την Πάτρα πριν από τα μνημόνια. Το κλείσιμο μεγάλων επιχειρήσεων στις αρχές της δεκαετίας του ‘80 και του ‘90 έφερε βαρύ πλήγμα στην τοπική οικονομία και κύμα ανεργίας. Η χαρτοποιεία Λαδόπουλου, η κλωστοϋφαντουργία Πειραϊκή Πατραϊκή, τα ελαστικά Pirelli και η μεταφορά της ΜΙΣΚΟ, γιγάντωσαν το πρόβλημα.

«Πάμε για μάσκες στην Κίνα και την Ινδία, για τον στρατό στην Τουρκία και δεν ξέρω που αλλού, τίποτα δεν κατασκευάζεται εδώ», λέει ο Δήμαρχος Πατρέων στον ΑΝΤ1,

Ο Κώστας Πελετίδης, που εκλέγεται με ευρεία πλειοψηφία δήμαρχος από το 2014, οργάνωσε το 2016 πορεία διαμαρτυρίας 220 χιλιομέτρων, για να αναδείξει το πρόβλημα. Τα δημοτικά ανταποδοτικά τέλη έχουν ήδη μειωθεί στο 50% , αλλά το 95% των ανθρώπων που τον συναντούν στο δημαρχείο ή στην πόλη, μου ζητάει δουλειά, λέει χαρακτηριστικά.

Παρακολουθήστε το ρεπορτάζ απο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1:





Ειδήσεις σήμερα:

Νέο πρόγραμμα ΑΝΤ1: δεν βλέπουμε την ώρα να σας ξαναδούμε (βίντεο)

Mad Clip: φωτογραφίες από τα πρώτα βήματα του (αποκλειστικό - βίντεο)

Μίκης Θεοδωράκης: Η τελετή αποχαιρετισμού (βίντεο)