Game Of Thrones: Το Γουέστερος… πάει Λας Βέγκας!

Λίγο πριν από την έναρξη προβολής της επερχόμενης σειράς prequel, «House Of The Dragon».

Οι δημιουργοί του «Game Of Thrones» μεταφέρουν τον κόσμο του Γουέστερος στο Λας Βέγκας.

Η Themed Entertainment πρόκειται να γιορτάσει την έναρξη προβολής της επερχόμενης σειράς prequel, «House Of The Dragon» και την 10η επέτειο του «GoT», διοργανώνοντας το Game Of Thrones Official Fan Convention, (το Συνέδριο Θαυμαστών της σειράς) στο Λας Βέγκας την επόμενη χρονιά.

Οι διοργανωτές υπόσχονται ότι θα είναι μία «γεμάτη δράση» εμπειρία για τους θαυμαστές του «GoT».

Ο Πίτερ βαν Ρόντεν, αντιπρόεδρος της Warner Bros. Themed Entertainment, εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για την εκδήλωση.

Το «Game Of Thrones» είναι ένα πολιτιστικό φαινόμενο με απίστευτη βάση θαυμαστών και είμαστε ενθουσιασμένοι που γιορτάζουμε τα δύο σημαντικά γεγονότα με το πρώτο επίσημο συνέδριο θαυμαστών του «Game of Thrones», τόνισε.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο συνεδριακό κέντρο του Rio Hotel & Suites και θα διαρκέσει από τις 18 Φεβρουαρίου έως τις 20 Φεβρουαρίου 2022.

Το «House Of The Dragon», με πρωταγωνιστές τους Ματ Σμιθ, Ολίβια Κουκ, Έμμα Ντ’Άρσι και άλλους αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το επόμενο έτος.

