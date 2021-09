Life

ΑΝΤ1: το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου επιστρέφει δυναμικά

Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, σε υπερσύγχρονο στούντιο, με το έγκυρο δυναμικό του σταθμού και τρεις σχολιαστές της επικαιρότητας.

Μετά το πολύ επιτυχημένο «ταξίδι» του από τον Έβρο έως την Κρήτη, το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 επιστρέφει στη βάση του μέχρι νεωτέρας...

Από τις 13 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 18:50, τα ηνία της ενημέρωσης στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων αναλαμβάνει, σε ένα ολοκαίνουριο και υπερσύγχρονο στούντιο, ο Νίκος Χατζηνικολάου, ο οποίος με το κύρος και την αξιοπιστία του έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των τηλεθεατών.

Με τις ίδιες αρχές, τις ίδιες αξίες, την ίδια μαχητικότητα, αλλά και νέους στόχους, το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων συνεχίζει δυνατά στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης.

Το έμπειρο και μαχητικό δημοσιογραφικό και τεχνικό δυναμικό του σταθμού, με απαρέγκλιτο προσανατολισμό στην έγκαιρη, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση, θα πρωταγωνιστήσει και τη νέα τηλεοπτική σεζόν. Με αποκλειστικά ρεπορτάζ, αποκαλυπτικές έρευνες και ουσιαστικές αναλύσεις θα φέρει στο προσκήνιο όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας και θα είναι δίπλα στον πολίτη, εστιάζοντας στα ζητήματα που τον απασχολούν.

Στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1, θα παρεμβαίνουν με το ρεπορτάζ και τα σχόλιά τους, ο Αντώνης Δελλατόλας, η Κάτια Μακρή και ο Γιάννης Μιχελάκης.

Το Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων, στις 13:00, θα παρουσιάζει η Μαρία Σαράφογλου και το Κεντρικό Δελτίο του Σαββατοκύριακου, στις 18:45, η Ρίτσα Μπιζόγλη.

ANT1NEWS: Καθημερινά στις 18:50, μένουμε ενημερωμένοι!

