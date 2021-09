Αθλητικά

Προκριματικά Μουντιάλ: η Ελλάδα νίκησε την Σουηδία και ελπίζει

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι διεθνείς μας αν και καρδιοχτύπησαν στο τέλος, πήραν μια σπουδαία νίκη και αναπτέρωσαν τις ελπίδες τους για πρόκριση στο Μουντιάλ του 2022.

Η Εθνική ομάδα «έσπασε το ρόδι» στον 2ο προκριματικό όμιλο της ευρωπαϊκής ζώνης για το Μουντιάλ του 2022, επικρατώντας της αήττητης και «απόλυτης» έως απόψε Σουηδίας με 2-1 στο ΟΑΚΑ, χάρις στα γκολ των Μπακασέτα (62΄) και Παυλίδη (74΄), ενώ για τους Σκανδιναβούς, που μετρούσαν τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, είχε μειώσει ο Κουάισον στο 81΄.

Η ομάδα του Τζον Φαν΄τ Σχιπ διατήρησε τις ελπίδες της για κατάληψη της δεύτερης θέσης καθώς μείωσε τη διαφορά από τους Σουηδούς στους 3 βαθμούς, που θα ήταν ένας αν δεν είχε δεχθεί την ισοφάριση στο Κόσοβο στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.

Το παιχνίδι πήρε εξαρχής γρήγορο ρυθμό, αφού οι Σουηδοί σπάνια παίζουν ποδόσφαιρο σκοπιμότητας και μόλις στο 3ο λεπτό είχαν μεγάλη ευκαιρία για να προηγηθούν, όταν το πολύ δυνατό βολέ του Σβάνμπεργκ από τα όρια της περιοχής τράνταξε το δεξί δοκάρι του Βλαχοδήμου.

Στο 12ο λεπτό ο Καράσεφ έδειξε πέναλτι για την Ελλάδα, για να πάρει εν τέλει πίσω την απόφαση μετά από (σωστή) υπόδειξη του βοηθού για οφσάιντ. Η ελληνική ομάδα, εν τω μεταξύ, είχε ξεπεράσει την αρχική ορμητικότητα της Σουηδίας και εφάρμοζε πολύ καλά το τακτικό πλάνο του Φαν΄τ Σχιπ, ενώ η εξέδρα, που είχε κόσμο ύστερα από πάρα πολλούς μήνες, στήριζε διαρκώς την Εθνική.

Στο 27΄ ο Τσιμίκας έκανε μια καταπληκτική ατομική προσπάθεια αλλά στην εκτέλεση η μπάλα βρέθηκε στο δεξί πόδι του κι από εκεί στην αγκαλιά του Όλσεν, ενώ στο επόμενο λεπτό ο Παυλίδης έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία για να βάλει μπροστά την Ελλάδα.

Ο διεθνής επιθετικός «χόρεψε» τον σέντερ μπακ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Λίντελοφ, αλλά τελείωσε αντιστρόφως ανάλογα τη φάση, με τον Όλσεν να βγάζει εντυπωσιακά το τετ α τετ αποκρούοντας σε κόρνερ. Τελικά το ημίχρονο έκλεισε στο 0-0, αφού στο 45΄+1 ο Ισάκ αμαρκάριστος στην περιοχή έκανε εν κινήσει σουτ, για να αποκρούσει εκπληκτικά ο Βλαχοδήμος.

Εκ διαμέτρου αντίθετο ως προς την παραγωγικότητα ήταν το δεύτερο ημίχρονο. Το σκορ στο ΟΑΚΑ άνοιξε υπέρ της Εθνικής στο 62ο λεπτό με ένα γκολ προϊόν άψογης συνεργασίας δύο παικτών, σε φάση που δεν βλέπουμε συχνά στο επιθετικό ρεπερτόριο της Εθνικής: ο Δουβίκας άλλαξε έξοχα την μπάλα με τον Μπακασέτα, ο οποίος μπαίνοντας στην περιοχή των Σκανδιναβών απέφυγε τα τάκλιν δύο αμυντικών και πλάσαρε τον Όλσεν για το 1-0.

Η «γαλανόλευκη» προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το αντίπαλο μούδιασμα και δύο λεπτά αργότερα είχε τεράστια ευκαιρία για το 2-0, αλλά η κεφαλιά του Μπουχαλάκη σχεδόν άγγιξε το δοκάρι και πέρασε άουτ. Είχε όμως και την τύχη με το μέρος της, καθώς στο 67΄ η ομάδα του Γιάννε Άντερσον είχε δεύτερο δοκάρι, με πλασέ του Κλάεσον.

Στο 74΄ η ελληνική ομάδα διπλασίασε με τον Παυλίδη που δέχθηκε την ασίστ του Τζόλη, κι αφού χρειάστηκε ένα τετράλεπτο για να αποφανθεί ο ρέφερι, μέσω VAR, ότι το γκολ ήταν κανονικό.

Ακόμη κι έτσι όμως οι διεθνείς βάλθηκαν πάλι να «καρδιοχτυπήσουν» εαυτούς και κοινό με την αμυντική ολιγωρία τους, που επέτρεψε στον Κουάισον να μειώσει στο 81΄ παίρνοντας το ριμπάουντ σε απόκρουση του Βλαχοδήμου, αφού κανένας δεν πήγε εγκαίρως πάνω του.

Το «σύνδρομο του Κοσόβου» εμφανίστηκε ξανά στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, όταν ο Φόρσμπεργκ σούταρε μέσα από την περιοχή κι ενώ η μπάλα κατευθυνόταν στα δίχτυα το... κεφάλι του Ζέκα απέτρεψε την ισοφάριση, κρατώντας τους πολύτιμους τρεις βαθμούς που ξαναβάζουν την Εθνική στο «κόπλο» της πρόκρισης.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σεργκέι Καράσεφ (Ρωσία)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Παυλίδης, Μπουχαλάκης - Κλάεσον, Χελάντερ

ΕΛΛΑΔΑ (Τζον Φαν΄τ Σχιπ): Βλαχοδήμος, Χατζηδιάκος, Μαυροπάνος, Τζαβέλλας, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Ζέκα, Τσιμίκας, Μπακασέτας, Παυλίδης (90΄ Βρουσάι), Δουβίκας (72΄ Τζόλης).

ΣΟΥΗΔΙΑ (Γιάννε Άντερσον): Όλσεν, Γιόχανσον (77΄ Κραφτ), Χελάντερ (88΄ Ντάνιελσον), Λίντελοφ, Αουγκούστινσον, Όλσον, Σβάνμπεργκ (65΄ Κουάισον), Κλάεσον (77΄ Κάρλσον), Φόρσμπεργκ, Κουλουσέφσκι (88΄ Τελίν), Ισάκ.

* Πριν την έναρξη του αγώνα βραβεύτηκε για την προσφορά του στην Εθνική και το ελληνικό ποδόσφαιρο ο Βασίλης Τοροσίδης. Η απονομή έγινε από τον τεχνικό που οδήγησε την Εθνική ομάδα στην κατάκτηση του Euro 2004, Ότο Ρεχάγκελ. Ο Τοροσίδης περάτωσε την καριέρα του στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα μετρώντας 101 συμμετοχές και 10 γκολ σε 12 χρόνια.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέο πρόγραμμα ΑΝΤ1: δεν βλέπουμε την ώρα να σας ξαναδούμε (βίντεο)

Mad Clip: φωτογραφίες από τα πρώτα βήματα του (αποκλειστικό - βίντεο)

Μίκης Θεοδωράκης: Η τελετή αποχαιρετισμού (βίντεο)