Αθλητικά

US OPEN: Η Σάκκαρη στις “4” (βίντεο)

Μετά από εκπληκτική απόδοση, η Ελληνίδα τενίστρια συνεχίζει να γράφει ιστορία στο αμερικάνικο τουρνουά.

Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει να γράφει ιστορία στη Νέα Υόρκη καθώς προκρίθηκε στα ημιτελικά του US Open.

Παίζοντας Κόντρα στο Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης, Καρολίνα Πλίσκοβα, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκανε μαγική εμφάνιση.

Επικράτησε με 2-0 σετ (6-4, 6-4) και στον ημιτελικό της Παρασκευής θα αντιμετωπίσει την Έμα Ραντουκάνου.

18-year-old qualifier Emma Raducanu and veteran fighter Maria Sakkari for a spot in the #USOpen final.



We're ready. pic.twitter.com/3uyeXwZOIT

— US Open Tennis (@usopen) September 9, 2021

Η Μαρία Σάκκαρη με μια εκπληκτική εμφάνιση, νίκησε δίκαια την Καρολίνα Πλίσκοβα, η οποία ήταν φιναλίστ πριν από λίγους μήνες στο Γουΐμπλεντον.

22 straight points won on serve?!@mariasakkari even impressed herself ?? pic.twitter.com/9ckCtfCM4r — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2021

Η Σάκκαρη βρίσκεται για 2η φορά στην καριέρα της σε ημιτελικά Grand Slam φέτος, καθώς είχε προηγηθεί αυτή στο Roland Garros, που είχε ηττηθεί από την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα.

2??0?? straight points won on serve for @mariasakkari in that set. ?? pic.twitter.com/BJKkGpoiwj — US Open Tennis (@usopen) September 8, 2021

Maria Sakkari is into the #USOpen semifinals! pic.twitter.com/bcMMhwI72i

— US Open Tennis (@usopen) September 9, 2021

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια μετά τον θρίαμβο κόντρα στην Μπιάνκα Αντρεέσκο, νικήτρια του US Open το 2019, άφησε εκτός συνέχειας άλλη μια σπουδαία αθλήτρια. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή ήταν η τρίτη Τσέχα που απέκλεισε η Μαρία Σάκκαρη στο US Open, καθώς είχαν προηγηθεί η Πέτρα Κβίτοβα στον τρίτο γύρο και η Κατερίνα Σινιάκοβα στον δεύτερο.

