Μετρό - Τραμ: αλλαγές την Πέμπτη λόγω Ράλλυ Ακρόπολις

Ποιος νευραλγικός σταθμός του Μετρό θα παραμείνει κλειστός όλη την ημέρα. Τι θα ισχύσει για τα δρομολόγια του Τραμι

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα υπάρξουν σήμερα Πέμπτη σε μετρό και τραμ λόγω της διεξαγωγής του «Ράλλυ Ακρόπολις 2021».

Ειδικότερα, με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας, ο σταθμός του μετρό «Σύνταγμα» θα είναι κλειστός και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.

Ακόμη, τα δρομολόγια του τραμ θα διεξάγονται με τερματικό σταθμό τη στάση «Κασομούλη» από την έναρξη των δρομολογίων και μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Επίσης, πλήθος κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αναμένεται να πραγματοποιηθούν αύριο στο κέντρο της Αθήνας και τους κεντρικότερους οδικούς άξονες της πρωτεύουσας.

Μάλιστα, η Αστυνομία προτείνει στους οδηγούς κια εναλλακτικές διαδρομές.

