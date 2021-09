Κόσμος

Κορονοϊός - Βόρεια Μακεδονία: φονική έκρηξη σε Κλινική Covid (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για διψήφιο αριθμό νεκρών κάνουν λόγο οι Αρχές της χώρας. Στον τόπο της τραγωδίας έσπευσε ο Ζάεφ. Πως συνέβη το κακό.

Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες βράδυ όταν ξέσπασε πυρκαγιά εξαιτίας έκρηξης σε μονάδα για ασθενείς με την COVID-19 στη Βόρεια Μακεδονία, ανακοίνωσαν οι αρχές της μικρής χώρας των Βαλκανίων.

«Εκτυλίχθηκε τεράστια τραγωδία σε κέντρο για ασθενείς με την COVID-19 στο Τέτοβο», δήλωσε ο πρωθυπουργός Ζόραν Ζάεφ, ο οποίος μετέβη σχεδόν αμέσως στη μικρή πόλη στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.

«Έκρηξη προκάλεσε πυρκαγιά. Η φωτιά κατασβέστηκε, αλλά πολλές ζωές χάθηκαν», πρόσθεσε ο επικεφαλής της κυβέρνησης μέσω Facebook.

«Προς το παρόν, έχει επιβεβαιωθεί πως 10 άνθρωποι είναι νεκροί, όμως ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί», ανέφερε νωρίτερα μέσω Twitter ο υπουργός Υγείας της Βόρειας Μακεδονίας, ο Βένκο Φίλιπτσε.

Η πυρκαγιά σε προκάτ μονάδα για ασθενείς με την COVID-19 σε νοσοκομείο στο Τέτοβο ξέσπασε ενώ η πρώην γιουγκοσλαβική δημοκρατία εόρταζε την 30ή επέτειο της ανεξαρτησίας της με εκδηλώσεις κυρίως στα Σκόπια, ιδίως στρατιωτική παρέλαση και συναυλία της εθνικής φιλαρμονικής ορχήστρας.

Η αιτία της έκρηξης παραμένει ακόμη άγνωστη. Πέντε εισαγγελικοί λειτουργοί βρίσκονται επί τόπου και διενεργούν έρευνα για την τραγωδία.

Το πυροσβεστικό σώμα, που ειδοποιήθηκε περί τις 21:00 (σ.σ. τοπική ώρα· 22:00 ώρα Ελλάδας), διευκρίνισε πως οι δυνάμεις του κατέσβεσαν την πυρκαγιά μέσα σε 45 λεπτά.

«Η πυρκαγιά ήταν τεράστια» καθώς επειδή η μονάδα ήταν προκάτ «καίγονταν πλαστικά», εξήγησε ο υποδιοικητής της πυροσβεστικής στο Τέτοβο, ο Σάσο Τράιτσεφσκι, σε τηλεοπτικό δίκτυο. «Βγάζαμε θύματα ενώ σβήναμε τις φλόγες», πρόσθεσε.

Αρκετοί τραυματίες διακομίστηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομεία των Σκοπίων. «Η μάχη για τη ζωή συνεχίζεται πάντα», τόνισε ο Ζόραν Ζάεφ, εκφράζοντας παράλληλα «βαθιά συλλυπητήριά στις οικογένειες και στους οικείους των θανόντων» και ευχές για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες» .

Η προκάτ μονάδα για ασθενείς με την COVID-19 στήθηκε την περασμένη χρονιά στο νοσοκομειακό κέντρο στο Τέτοβο, πόλη περίπου 52.000 κατοίκων όπου ζουν κυρίως μέλη της αλβανικής μειονότητας στη Βόρεια Μακεδονία.

Η χώρα των δύο εκατομμυρίων κατοίκων, με εύθραυστο σύστημα υγείας, όπου ο μέσος μισθός δεν ξεπερνά τα 460 ευρώ, καταγράφει το τελευταίο διάστημα αύξηση των κρουσμάτων του SARS-CoV-2, που αποδίδεται στην παραλλαγή Δέλτα του νέου κορονοϊού. Είχει άρει τα περιοριστικά μέτρα το καλοκαίρι.

Σε ορισμένες περιοχές, τα νοσοκομεία έχουν γεμίσει ασφυκτικά, ειδικά όπου τα ποσοστά εμβολιασμού είναι χαμηλότερα, όπως στο Τέτοβο. Η χώρα καταγράφει κάπου τριάντα θανάτους εξαιτίας της COVID-19 σε ημερήσια βάση. Συνολικά, η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει στοιχίσει πάνω από 6.100 ζωές στη Βόρεια Μακεδονία. Τις προηγούμενες 24 ώρες, καταγράφηκαν 701 κρούσματα και 24 θάνατοι.

Και άλλες χώρες έχουν θρηνήσει δεκάδες θύματα εξαιτίας πυρκαγιών σε μονάδες νοσοκομείων για ασθενείς με την COVID-19, ειδικά η Ινδία και το Ιράκ – σε αυτή την τελευταία χώρα τον Απρίλιο και τον Ιούλιο ξέσπασαν φωτιές όταν εξερράγησαν φιάλες οξυγόνου.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: ισχυρές καταιγίδες την Πέμπτη

US OPEN: Η Σάκκαρη στις “4” (βίντεο)

Μετρό - Τραμ: αλλαγές την Πέμπτη λόγω Ράλλυ Ακρόπολις