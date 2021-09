Κοινωνία

Ράλλυ Ακρόπολις: κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα

Όλα όσα πρέπει να ξέρουν οδηγοί και πεζοί. Εναλλακτικές διαδρομές για τα οχήματα. Κλεστός σταθμός του Μετρό, αλλαγές στα δρομολόγια του τραμ.

Δείτε εδώ αναλυτική ενημέρωση για όλες τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, λόγω του Ράλι Ακρόπολις, η έναρξη του οποίου θα γίνει το απόγευμα της Πέμπτης 9-9-2021, τους δρόμους που θα κλείσουν αλλά και τις διαδρομές που μπορούν να ακολουθούν οι οδηγοί προς το κέντρο εξέδωσε η Τροχαία Αττικής.

Όσον αφορά στον βασικό σχεδιασμό των μέτρων κυκλοφορίας, την Πέμπτη θα απαγορευτεί η κυκλοφορία γύρω από την Ακρόπολη και το Σύνταγμα από τις 11:00, ενώ η προσέγγιση του κέντρου θα μπορεί να γίνεται από τους κάθετους των κλειστών οδικών αξόνων, όπως περιγράφεται παρακάτω.

Συγκεκριμένο σχέδιο υπάρχει και για τους θεατές του ράλι που θα μεταβούν πεζή στο Σύνταγμα, κάτι που θα γίνεται από συγκεκριμένες διαδρομές.

Συγκεκριμένα η Τελετή Εκκίνησης του Acropolis Rally 2021 θα πραγματοποιηθεί σήμερα περί ώρα 17:30 στην Ακρόπολη, από όπου και τα αγωνιστικά οχήματα θα κινηθούν προς τον χώρο Εκκίνησης επί της Λ. Αμαλίας.

Περί ώρα 18:00, θα διεξαχθεί η 1η Ειδική Διαδρομή («COSMOTE 5G Athens Stage») του EKO Acropolis Rally 2021, στη διαδρομή:

Εκκίνηση Λ. Αμαλίας (ύψος εξόδου του Μετρό προ της εισόδου πάρκινγκ της Βουλής Των Ελλήνων) - συνέχεια Λ. Αμαλίας - περιστροφή γύρω από την ειδικά διαμορφωμένη κατασκευή (roundabout) στο ύψος του Μ.Α.Σ. - συνέχεια Λ. Αμαλίας - αριστερά Β. Γεωργίου Α' - συνέχεια Β. Γεωργίου Α' - αριστερά Πλατεία Συντάγματος - περιστροφή γύρω από την ειδικά διαμορφωμένη κατασκευή (roundabout) στο ύψος της οδού Ερμού - συνέχεια Πλατεία Συντάγματος - αριστερά Όθωνος - συνέχεια Όθωνος - αριστερά Λ. Αμαλίας - συνέχεια Λ. Αμαλίας - περιστροφή γύρω από την ειδικά διαμορφωμένη κατασκευή (roundabout) στο ύψος του Μ.Α.Σ. - συνέχεια Λ. Αμαλίας - αριστερά Β. Γεωργίου Α' - συνέχεια Β. Γεωργίου Α' - Τερματισμός (ύψος ξεν/χείου «King George»).

Στο πλαίσιο διεξαγωγής του αγώνα, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά μήκος του οδικού δικτύου που περιβάλλει την αθλητική εγκατάσταση της Ειδικής Διαδρομής, ως εξής:

1. Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από 06:00 ώρα της Πέμπτης 09/09/2021 και πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας αυτών από 11:00 ώρα της Πέμπτης 09/09/2021, στις κατωτέρω οδούς και λεωφόρους:

Σταδίου, στο τμήμα της από το ύψος της συμβολής της με την οδό Αμερικής έως τη συμβολή της με την Πλ. Συντάγματος,

Λ. Β. Σοφίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στο τμήμα της από το ύψος της συμβολής της με την οδό Ακαδημίας έως τη συμβολή της με τη Λ. Αμαλίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλο,

Λ. Β. Σοφίας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λ. Αμαλίας, στο τμήμα της από το ύψος της συμβολής της με την οδό Σέκερη έως τη συμβολή της με την Λ. Αμαλίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλο,

Πλ. Συντάγματος, καθ' όλο το μήκος της,

Φιλελλήνων, καθ' όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλο,

Λ. Αμαλίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθ' όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλο,

Λ. Συγγρού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κέντρο, στο τμήμα από το τη συμβολή της με την οδό Καλλιρόης έως τη συμβολή της με την οδό Αθ. Διάκου,

Λ. Συγγρού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Παραλία, στο τμήμα από το τη συμβολή της με την οδό Αθ. Διάκου έως τη συμβολή της με την οδό Αμβρ. Φραντζή,

Χατζηχρήστου, καθ' όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλο,

Ροβέρτου Γκάλι, καθ' όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλο,

Κόμβος Ακρόπολης,

Προπυλαίων, στο τμήμα της από τη συμβολή της με την οδό Ροβέρτου Γκάλι έως τη συμβολή της με την οδό Καβαλλότι,

Καβαλλότι, στο τμήμα της από τη συμβολή της με την οδό Προπυλαίων έως τη συμβολή της με την οδό Μισαραλιώτου,

Μισαραλιώτου, καθ' όλο το μήκος της,

Πετμεζά, στο τμήμα της από τη συμβολή της με την οδό Μισαραλιώτου έως τη συμβολή της με τη Λ. Συγγρού.

2. Η κάθετη διέλευση των οχημάτων επί των οδικών αξόνων της Λ. Β. Σοφίας, της Λ. Β. Κων/νου, της οδού Σταδίου και της οδού Πανεπιστημίου θα επιτρέπεται.

3. Καθορισμός της οδού Βουλής, ως οδού αντίθετης ροής (αντιδρόμηση), στο τμήμα της από τη συμβολή της με την οδό Κολοκοτρώνη έως τη συμβολή της με την οδό Καρ. Σερβίας, μόνο για οχήματα μεταφοράς μονίμων κατοίκων, οχήματα μεταφοράς επιβατών προς ξενοδοχειακές μονάδες και οχήματα ανεφοδιασμού και εξυπηρέτησης παρακείμενων επιχειρήσεων.

Λόγω των ανωτέρω περιορισμών παρακαλούνται οι οδηγοί για τη διευκόλυνσή τους, να επιλέγουν εναλλακτικούς οδικούς άξονες (Χαμοστέρνας, Πειραιώς, Σταδίου κ.λπ.) για την προσέγγισή τους στην περιοχή του Κέντρου της Αθήνας ή ενδεικτικά μπορούν να ακολουθούν τα παρακάτω εναλλακτικά δρομολόγια :

Προς Κέντρο Αθήνας (για τους κινούμενους επί της Λ. Συγγρού): Λ. Συγγρού - δεξιά Καλλιρόης - συνέχεια Λ. Β. Κων/νου - αριστερά μέσω κάθετων οδών προς περιοχή Κολωνακίου

Λ. Συγγρού - δεξιά Καλλιρόης - συνέχεια Λ. Β. Κων/νου - αριστερά μέσω κάθετων οδών προς περιοχή Κολωνακίου Προς Κέντρο Αθήνας (για τους κινούμενους επί της Λ. Κηφισίας):

Λ. Κηφισίας - συνέχεια Λ. Β. Κων/νου - δεξιά Λ.Β.Σοφίας - δεξιά Σέκερη ή, Λ. Κηφισίας - δεξιά Λ. Αλεξάνδρας - αριστερά μέσω καθέτων οδών προς Κέντρο Αθήνας ή, Λ. Κηφισίας - δεξιά Λ. Αλεξάνδρας - αριστερά 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων).

Η προσέλευση θεατών (πεζών) για την παρακολούθηση της εκδήλωσης, θα πραγματοποιείται:

Για τους προσερχόμενους στη Λ. Αμαλίας, μέσω της οδού Σουρή ή του Ζαππείου,

Για τους προσερχόμενους στην Πλ. Συντάγματος, είτε από τη συμβολή Πανεπιστημίου/ Βουκουρεστίου είτε από τη συμβολή Σταδίου/ Αμερικής.

Οι ανωτέρω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι δυνατόν να τροποποιηθούν χρονικά και εδαφικά, αναλόγως των επικρατούντων κυκλοφοριακών συνθηκών.

Σημειώνεται ότι θα υπάρξουν αλλαγές και σε ότι αφορά την λειτουργία του Μετρό και του Τραμ.

