Κοινωνία

Μίκης Θεοδωράκης: στα Χανιά το “τελευταίο αντίο” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σορός του συνθέτη, μαζί με εκατοντάδες απλούς πολίτες που την συνόδευσαν, ταξίδεψε όλη τη νύχτα με πλοίο. Με τιμές η Κρήτη θα αποχαιρετήσει τον μεγάλο μουσουργό.

Παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας Κατερίνας Σακελλαροπούλου, η οποία και θα παραστεί στην εξόδιο ακολουθία στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου στο χωριό Γαλατάς, τα Χανιά και η Κρήτη, αποχαιρετούν σήμερα τον μεγάλο Έλληνα συνθέτη και αγωνιστή της δημοκρατίας, Μίκη Θεοδωράκη.

Η σορός του Μίκη Θεοδωράκη έφθασε νωρίς τα ξημερώματα, με το πλοίο της γραμμής στο λιμάνι της Σούδας. Την συνόδευσαν εκατοντάδες πολίτες που θέλησαν να παραβρεθούν στην κηδεία του συνθέτη.

Στις 07:30 ξεκίνησε απο το λιμάνι η αυτοκινητοπομπή, η οποία έφθασε στις 08:00 στην Πλατεία της δημοτικής αγοράς της πόλης.

Από εκεί η σορός μεταφέρθηκε πεζή στον Μητροπολιτικό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου για λαϊκό προσκύνημα .

Η μεταφορά της σορού από την πλατεία της αγοράς στην Μητρόπολη Χανίων έγινε συνοδεία Βρακοφόρων και της Φιλαρμονικής του Δήμου Χανίων.

Πλήθος κόσμου που είχε συγκεντρωθεί στην Πλατεία, στους πέριξ δρόμους και είχε βγει σε μπαλκόνια, χειροκροτούσε την σορό του Μίκη και φωνάζε "αθάνατος" για τον μεγάλο συνθέτη:

Δείτε Lεικόνα απο τον ΑΝΤ1:

Στις 13:00 θα μεταφερθεί στο χωριό του τον Γαλατά και στον ναό του Αγίου Νικολάου όπου και θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία σε στενό κύκλο και με αυστηρή τήρηση του πρωτοκόλλου για την δημόσια υγεία.

Η ταφή του θα γίνει στο κοιμητήριο του χωριού, όπως εκείνος επιθυμούσε, για να βρίσκεται δίπλα στον πατέρα του και τον αδελφό του.

Κατά τη διάρκεια της κηδείας τόσο στην πόλη των Χανίων, όσο και στο χωριό Γαλατάς θα ισχύσουν έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα ενώ σε ένδειξη πένθους θα παραμείνουν κλειστές όλες οι δημοτικές υπηρεσίες.

Υπό τις ιαχές "αθάνατος" και τον εθνικό μας ύμνο, λίγα λεπτά πριν τις επτά το απόγευμα της Τεετάρτης, επιβιβάστηκε στο πλοίο της γραμμής στον Πειραιά, το όχημα που μετέφερε στην Κρήτη τη σορό του Μίκη Θεοδωράκη.

Εκατοντάδες πολίτες βρέθηκαν στην πύλη Ε2 στο λιμάνι του Πειραιά προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον μεγάλο μουσικοσυνθέτη. Εκεί βρέθηκε και η φιλαρμονική ορχήστρα του Πειραιά, παίζοντας ορισμένα από τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η τελετή αποχαιρετισμού στην Μητρόπολη Αθηνών, όπου εξεφώνησαν επικήδειους η Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Αμέσως μετά από το τρισάγιο που τελέστηκε προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, ενώπιον των μελών της οικογένειας του, καλλιτεχνών της πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας της χώρας, τον λόγο έλαβε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου η οποία χαρακτήρισε τον Μίκη Θεοδωράκη «παιδαγωγό του Έθνους».

Σε μια συγκινησιακά φορτισμένη ομιλία του, ο Γενικός Γραμματείας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, αποχαιρέτισε τον δικό του Μίκη, αναφερόμενος στην μουσική και πολιτική διαδρομή του μεγάλου συνθέτη, τονίζοντας πως ισχύει αυτό που ψιθυρίζουν όλοι μεταξύ τους, πως χωρίς τον Μίκη Θεοδωράκη “ θα ήμασταν αλλιώς”.

Ειδήσεις σήμερα:

US OPEN: Η Σάκκαρη στις “4” (βίντεο)

Μετρό - Τραμ: αλλαγές την Πέμπτη λόγω Ράλλυ Ακρόπολις

Κορονοϊός - Βόρεια Μακεδονία: φονική έκρηξη σε Κλινική Covid (βίντεο)

Gallery