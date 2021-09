Τεχνολογία - Επιστήμη

Ανδρέου - Κορονοϊός: πιθανό να νοσήσει το 30% των μαθητών

Δυσοίωνες εκτιμήσεις για την εξάπλωση του κορονοϊού μετά την έναρξη της δια ζώσης διδασκαλίας στα σχολεία. Τι λέει ο Αλκ. Βατόπουλος για την τρίτη δόση του εμβολίου.

«Περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι, θα μετακινούνται από την Δευτέρα, λόγω της έναρξης λειτουργίας των σχολείων, οι οποίοι σε μεγάλο μέρος είναι ανεμβολίαστοι», τόνισε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ο Μάριος Ανδρέου.

Όπως τόνισε ο Παιδίατρος και Διευθυντής του Κέντρου Παιδιατρικής Μέριμνας, τα κρούσματα στα σχολεία θα αυξηθούν τον Οκτώβριο.

Εκτίμησε ότι «όπως έδειξαν μελέτες και σε άλλες χώρες, όπως η Σκωτία, είναι πιθανό το 30% των μαθητών να νοσήσει με κορονοϊό».

«Ο εμβολιασμός, τα μέτρα ατομικής προστασίας και τα selt test είναι οι ασπίδες στα σχολεία για τον κορονοϊό», προσέθεσε ο κ. Ανδρέου.

Επεσήμανε ακόμη ότι «στον πληθυσμό της ομάδας 20 με 45 ετών, που είναι οι γονείς των μαθητών του Δημοτικού, δεν ξέρουμε αν έχει περάσει το 50% ο αριθμός των εμβολιασμένων», τονίζοντας ότι θα πρέπει να εμβολιαστούν και οι γονείς και τα παιδιά άνω των 12 ετών έναντι του κορονοϊού, ομολογώντας πάντως ότι «η επιστημονική κοινότητα δεν κατάφερε να πείσει τους πολίτες να εμβολιαστούν».

Στην συζήτηση συμμετείχε και ο Καθ. Μικροβιολογίας Αλκιβιάδης Βατόπουλος, ο οποίος τόνισε την σημασία του εμβολιασμού έναντι του κορονοϊού, λέγοντας ότι προστατεύει τους περισσότερους ανθρώπους από την βαριά νόσηση και την ανάγκη για διασωλήνωση των περισσότερων περιστατικών.

Ακόμη, ο κ. Βατόπουλος, αναφερόμενος στην τρίτη δόση του εμβολίου, είπε ότι το γεγονός ότι θα υπάρξει η λεγόμενη «αμανηστική δόση», δεν σημαίνει απαραίτητα και ότι εξασθενεί κάποια στιγμή για όλους η επίδραση του εμβολίου ή ότι θα χρειαστεί το εμβόλιο έναντι του κορονοϊού να γίνεται σε ετήσια βάση.





