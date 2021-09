Κόσμος

Φλόριντα: Η τροπική καταιγίδα Μίντι την “σφυροκοπά”

Από το Μεξικό έφτασε στη Φλόριντα η τροπική καταιγίδα «Μίντι».

Η τροπική καταιγίδα Μίντι, που σχηματίστηκε χθες Τετάρτη στον Κόλπο του Μεξικού, έφθασε πάνω από το έδαφος στη Νήσο Σεντ Βίνσεντ, στη Φλόριντα, ενημέρωσε το αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC) το βράδυ της Τετάρτης (νωρίς το πρωί σήμερα Πέμπτη ώρα Ελλάδας).

Η καταιγίδα βρισκόταν κάπου 15 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά από την πόλη Απαλατσικόλα, με ριπές ανέμων ταχύτητας ως και 75 χιλιομέτρων την ώρα.

Η Μίντι αναμένεται να προκαλέσει σφοδρές βροχοπτώσεις στη Φλόριντα και στη γειτονική Τζόρτζια, προειδοποίησαν νωρίτερα μετεωρολόγοι.

«Είναι πιθανό να αντιμετωπίσουμε πλημμύρες και ανεμοστρόβιλους», ανέφερε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στη Φλόριντα, παροτρύνοντας τους κατοίκους να παρακολουθούν στενά τις επόμενες ώρες τις ανακοινώσεις και τις προειδοποιήσεις των αρχών.

Παρά το προσωνύμιο Sunshine State («ηλιόλουστη πολιτεία»), η Φλόριντα είναι μάλλον συνηθισμένη σε καταιγίδες και κυκλώνες.

Ωστόσο, καθώς τα νερά στην επιφάνεια των ωκεανών θερμαίνονται, τα ακραία καιρικά φαινόμενα γίνονται πολύ πιο ισχυρά, προειδοποιούν αρκετοί επιστήμονες, σύμφωνα με τους οποίους ο κίνδυνος γίνεται ολοένα μεγαλύτερος ειδικά για τις παραθαλάσσιες περιοχές.

