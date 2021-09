Κόσμος

Κύπρος: Αποσύρεται σχολικό βιβλίο που εκθειάζει τον Κεμάλ

Ως τον «μεγαλύτερο ήρωα της Τουρκίας» περιγράφει το επίμαχο βιβλίο τον Κεμάλ Ατατούρκ.

Την προσωρινή απόσυρση του σχολικού βιβλίου Αγγλικών Οxford Discover Futures Level 3 αποφάσισε το υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου, το οποίο σε σχετική του ανακοίνωση κάνει λόγο για "άτοπο και απαράδεκτο απόσπασμα" που περιλαμβάνεται στο βιβλίο. Η σχετική απόφαση επήλθε έπειτα από τον εντοπισμό στη σελίδα 36 του εν λόγω βιβλίου αναφοράς στον στρατιωτικό και ηγέτη της Τουρκίας Μουστάφα Κεμάλ Ατατούρκ με τίτλο: «Ο μεγαλύτερος ήρωας της Τουρκίας». Στην ίδια σελίδα υπήρχαν αναφορές και στους Μεξικανούς καλλιτέχνες Φρίντα Κάλο και Ντιέγκο Ριβέρα που παρουσιάζονται ως «ήρωες του κόσμου της τέχνης».

Στο κείμενο για τον Ατατούρκ σημειώνεται: «Έδειξε ηγετικές ικανότητες από πολύ νεαρή ηλικία, φοίτησε σε στρατιωτική σχολή και τότε μπήκε στον στρατό σαν στρατάρχης. Όταν η χώρα του πήγε σε πόλεμο, ήταν θαρραλέος στη μάχη αλλά δεν ήταν ποτέ απερίσκεπτος. Όταν βοήθησε στην εγκαθίδρυση της μοντέρνας χώρας της Τουρκίας, ήταν ένας ηθικός ηγέτης, ο οποίος στεκόταν δίπλα στους ανθρώπους. Ήταν ανιδιοτελής στο έργο του για τη δημιουργία μιας νέας δημοκρατίας».

Εκπαιδευτικοί αναφέρουν ότι έλαβαν οδηγία μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος όπως αφαιρέσουν (σκίσουν) την επίμαχη σελίδα πριν διανεμηθεί στους μαθητές.

Λίγες ώρες αργότερα, το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση: «Έχει εντοπισθεί, μόλις χτες, αναφορά σε βιβλίο διδασκαλίας της Αγγλικής που χρησιμοποιείται στη B' Λυκείου, μέσα από την οποία εκθειάζεται και προβάλλεται ο Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, ως υπόδειγμα «ηγεσίας».

Το όνομα του Ατατούρκ και των Νεοτούρκων ταυτίζεται με εγκλήματα όπως είναι η Γενοκτονία των Αρμενίων, η οποία καταδικάζεται απερίφραστα τόσο από τη χώρα μας, όσο και από μεγάλες δημοκρατικές χώρες, όπως οι ΗΠΑ, η Γαλλία και πολλές άλλες. Όπως ακόμα και με τη γενοκτονία των Ποντίων και Ασσυρίων, αλλά και την εγκληματική «εκκαθάριση» του Eλληνισμού στη Σμύρνη και αλλού.

Επομένως δεν είναι δυνατόν να γίνονται αποδεκτές μέσα στα σχολικά βιβλία αναφορές που προβάλλουν ή και εκθειάζουν την προσωπικότητα και την «ηγεσία» του. Πολύ περισσότερο ενόψει της επετείου, το 2022, 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή και τους διωγμούς κατά του Ελληνισμού.

Το σύγχρονο σχολείο, που εδράζεται στον σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των δικαιωμάτων των λαών, δεν συμβιβάζεται με απόπειρες εξωραϊσμού τέτοιων ιστορικών εγκλημάτων. Εξάλλου, το μάθημα Αγγλικής Γλώσσας δεν προσφέρεται ούτε και αναμένεται να διεκπεραιώνει τέτοια θεματολογία ή και να έχει χώρο για κριτική ανάλυση.

Ανεξάρτητα από δημόσια σχόλια που ακούστηκαν σήμερα ή και τάσεις κάποιου άκριτου ή/και επιφανειακού «διεθνισμού», δεν χωρά στην εκπαίδευση της ημικατεχόμενης Κύπρου παράβλεψη ή και έμμεση αποδοχή των ειδεχθών ιστορικών εγκλημάτων της Τουρκίας κατά των λαών της περιοχής.

Για τους λόγους αυτούς το βιβλίο, ως προς αυτό το εντελώς άτοπο και απαράδεκτο - έστω και περιφερειακό - απόσπασμα, κρίνεται ακατάλληλο και αποσύρεται προσωρινά έως ότου να δοθεί κάποια λύση».

Το θέμα θα αναλάβει και προσωπικά ο υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Κύπρου Πρόδρομος Προδρόμου, όταν επιστρέψει από την Ελλάδα όπου βρίσκεται.

