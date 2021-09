Πολιτική

Κορονοϊός - Μακρή: ρισκάρουν οι γονείς που δεν εμβολιάζουν τα παιδιά τους (βίντεο)

Τι είπε η Υφυπουργός Παιδείας στον ΑΝΤ1 για την αναμενόμενη αύξηση κρουσμάτων στα σχολεία, τα ποσοστά εμβολιασμού, τα self test στους μαθητές και τον αριθμό παιδιών ανά τάξη.

«Έτσι κι αλλιώς, τα παιδιά έρχονταν σε επαφή με άλλα παιδιά και όλο αυτό το διάστημα, πριν αρχίσει το σχολείο. Προφανώς και τα παιδιά δεν ήταν σε επαφή με 300 παιδιά που θα πάνε στο σχολείο, όταν παίζουν με φίλους τους, όμως με βάση τα νέα πρωτόκολλα ούτε όταν ανοίξουν τα σχολεία θα είναι στον ίδιο χώρο με 300 παιδιά», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η Ζέττα Μακρή.

Όπως είπε η Υφυπουργός Παιδείας, αυτό θα συμβεί καθώς «υπάρχουν διαφορετικές είσοδοι, διαφορετικές ώρες προαυλισμού, περιορισμένη επαφή μεταξύ των παιδιών, όσο γίνεται» και τα άλλα μέτρα προστασίας των παιδιών.

«Προφανώς θα διαγνωστούν κρούσματα, διότι τώρα γίνονται οι έλεγχοι και εντοπίζονται και όσοι δεν έχουν συμπτώματα», είπε η κ. Μακρή.

Για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί μετά την ύπαρξη κρουσμάτων σε μια τάξη, και το όριο της νόσησης άνω του 50% του τμήματος, ώστε αυτό να κλείσει, η Υφυπουργός Παιδείας ανέφερε πως «οι γονείς όπως και οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά έχουν έως τώρα συνεργαστεί άριστα και το ίδιο θα συνεχίσουν να κάνουν. Αν τυχόν διαπιστωθεί κρούσμα σε μία τάξη, είναι τόσο μεγάλος ο έλεγχος, είναι τόσο καλή η ιχνηλάτηση, που θα γίνεται με self test, ώστε η νόσηση του 50%+1 παιδιών μιας τάξης, ώστε να κλείσει το τμήμα, δεν φαίνεται εύκολο, με βάση και τις οδηγίες των ειδικών».

«Η δια ζώσης διδασκαλία είναι απαραίτητη στα παιδιά, εμείς την επιζητούμε με κανόνες για την ομαλή λειτουργία των σχολείων», επεσήμανε.

Για τους εμβολιασμούς των παιδιών

Η κ. Μακρή είπε ότι έχει αυξηθεί το ποσοστό των παιδιών 15-18 ετών που έχουν κάνει το εμβόλιο και προσεγγίζει το 20% του πληθυσμού τους, ενώ χαμηλό παραμένει το ποσοστό εμβολιασμού των παιδιών 12-15 ετών.

«Είναι χαμηλά τα ποσοστά, ο εμβολιασμός δεν θα γίνει υποχρεωτικός, αλλά όλη αυτή η καμπάνια ενημέρωσης και η συμμετοχή των παιδιάτρων στην διαδικασία, με εμβολιασμούς και στο σπίτι, θα αποδώσει, προφανώς όχι πλήρως», συμπλήρωσε η κ. Μακρή.

«Δεν είναι ρίσκο για τον εμβολιασμένο μαθητή η παρακολούθηση μαθημάτων, ρίσκο δεν είναι να εμβολιάσεις ένα παιδί, αλλά για όσους δεν εμβολιάζουν τα παιδιά τους», είπε η κ. Μακρή, λέγοντας ότι καθώς πολλά παιδιά είναι ασυμπτωματικά, είναι καταλυτική η διενέργεια των αυτοδιαγνωστικών τεστ.

Αναφορά με τα παιδιά σε κάθε τμήμα, η κ. Μακρή είπε ότι «Ο μέσος όρος μαθητών είναι 17 παιδιά ανά τάξη στο Δημοτικό και 19 παιδιά στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση», υποστηρίζοντας ότι «δεν είναι μεγάλη η διαφορά στα αστικά κέντρα λόγω του μικρότερου αριθμού σε νησιά» και ότι «ο αριθμός των 27 μαθητών ανά τάξη δεν ξεπερνιέται πουθενά».

