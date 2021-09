Αθλητικά

Σάκκαρη: Ανέβηκε στην παγκόσμια κατάταξη με την πρόκριση στους “4”

Θρίαμβος και προσωπικό ρεκόρ για την Ελληνίδα που προκρίθηκε στα ημιτελικά του US Open.

Στα ημιτελικά του US Open προκρίθηκε η Μαρία Σάκκαρη που επικράτησε με 2-0 (6-4, 6-4) της Καρολίνα Πλίσκοβα. Η κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια ήταν καταιγιστική και δεν άφησε κανένα περιθώριο στην άλλοτε Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης να διεκδικήσει τη νίκη. Με την εκπληκτική πρόκρισή της η Σάκκαρη εξασφάλισε την άνοδό της στο Νο 13 της παγκόσμιας κατάταξης, κάνοντας νέο ρεκόρ για Ελληνίδα τενίστρια.

Ήδη είχε εξασφαλίσει από την πρόκρισή της στα προημιτελικά την 15η θέση της WTA, αλλά με τη νέα επιτυχία της εξασφάλισε και την άνοδο στο Νο 13 του κόσμου. Αυτό σημαίνει πως θα βελτιώσει τη σημερινή θέση - που είναι και προσωρινό της ρεκόρ - κατά πέντε τουλάχιστον θέσεις (είναι στο Νο 18), ενώ θα βελτιώσει και το καλύτερο ρεκόρ όλων των εποχών για Ελληνίδα τενίστρια, που το είχε η Λένα Δανιηλίδου, η οποία είχε βρεθεί για έξι εβδομάδες τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2003 στο Νο 14 της WTA.

Βέβαια αν προκριθεί στον τελικό αύριο κόντρα στην Εμμα Ραντουκάνου θα πραγματοποιήσει την πρώτη της είσοδο στο Top 10 της παγκόσμιας κατάταξης και αν κατακτήσει το τρόπαιο, θα κάνει μια απίστευτη κούρσα 14 θέσεων, που θα τη φέρει στο Νο 4 της παγκόσμιας κατάταξης!

