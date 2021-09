Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός: Κολλάει στις δημόσιες τουαλέτες;

Επιστημονική έρευνα με επικεφαλής Έλληνα της διασποράς για το αν κολλάει ο κορονοϊός στις δημόσιες τουαλέτες.

Μια νέα επιστημονική μελέτη, με επικεφαλής έναν Έλληνα επιστήμονα της διασποράς, δεν βρήκε καμία ένδειξη για αερογενή μετάδοση της Covid-19 μέσα στις δημόσιες τουαλέτες, ενώ ως μικρή αξιολογεί και την πιθανότητα μόλυνσης από επιφάνειες, εφόσον τηρούνται τα αναγκαία μέτρα υγιεινής.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή περιβαλλοντικής υγείας Σωτήρη Βαρδουλάκη του Αυστραλιανού Εθνικού Πανεπιστημίου, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό για θέματα περιβάλλοντος "Science of Total Environment", ανέλυσαν 38 έρευνες από 13 χώρες, που δημοσιεύθηκαν μεταξύ 2000-2020 και αφορούσαν την πιθανότητα μετάδοσης ιών και βακτηρίων μέσα σε δημόσιες τουαλέτες μέσω διαφόρων οδών (εισπνοή αέρα, άγγιγμα επιφανειών κ.α.).

Όπως ανέφερε ο δρ Βαρδουλάκης, "δεν βρήκαμε κανένα στοιχείο για αερογενή μετάδοση των παθογόνων μικροογργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της Covid-19, μέσα στις δημόσιες τουαλέτες. Ο κίνδυνος να κολλήσει κανείς Covid-19 από μια δημόσια τουαλέτα είναι μικρός, αν οι άνθρωποι τηρούν καλή υγιεινή των χεριών τους και η ίδια η τουαλέτα καθαρίζεται καλά. Οι άνθρωποι ανησυχούν να χρησιμοποιούν δημόσιες τουαλέτες στη διάρκεια της πανδημίας, αν όμως κανείς ελαχιστοποιήσει τον χρόνο παραμονής του σε αυτές, πλένει και στεγνώνει τα χέρια του κανονικά, δεν χρησιμοποιεί το κινητό τηλέφωνο του, δεν τρώει και δεν πίνει μέσα στην τουαλέτα, τότε η χρήση της τελευταίας αποτελεί μικρό κίνδυνο".

"Ευρήματα από άλλες μελέτες δείχνουν ότι η αερογενής μετάδοση είναι μια πιθανή διαδρομή για την μετάδοση της Covid-19. Όμως δεν βρήκαμε ενδείξεις για κάτι τέτοιο στις δημόσιες τουαλέτες που μελετήθηκαν κατά το πρώτο έτος της πανδημίας. Υπάρχουν διάφοροι λόγοι που ο κίνδυνος είναι μικρός: οι άνθρωποι δεν περνάνε πολλή ώρα στο μπάνιο και δεν αλληλεπιδρούν με άλλους. Πιο σημαντικό είναι ότι τα αερολύματα που εισπνέει κάποιος όταν τραβάει το καζανάκι, έρχονται από τις δικές του εκκρίσεις. Ο κίνδυνος μόλυνσης από εκκρίσεις άλλων δεν είναι μεγάλος, εφόσον οι άνθρωποι πλένουν τα χέρια τους και το μπάνιο καθαρίζεται και αερίζεται σωστά", πρόσθεσε.

Η μελέτη βρήκε ότι έρευνες σε νοσοκομεία της Αγγλίας, της Ιταλίας, της Κίνας και της Σιγκαπούρης εντόπισαν ίχνη του κορονοϊού στις επιφάνειες των τουαλετών, κυρίως στις πόρτες τους, στα καπάκια της λεκάνης, στους νεροχύτες και στις βρύσες. Όμως ο Βαρδουλάκης επεσήμανε ότι "η μόλυνση είναι κάτι διαφορετικό από την μετάδοση. Όντως βρήκαμε ότι οι επιφάνειες στις δημόσιες τουαλέτες μπορούν να μολυνθούν με βακτήρια και ιούς. Αν όμως τηρείται αποτελεσματικά η υγιεινή των χεριών και γίνεται καθάρισμα των τουαλετών, ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος".

Ο Βαρδουλάκης σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1996), έκανε μεταπτυχιακά στο Κολλέγιο Imperial του Λονδίνου (μάστερ στην περιβαλλοντική τεχνολογία) και στο Πανεπιστήμιο του Γκρίνουιτς από όπου πήρε το διδακτορικό του στην ποιότητα του αέρα. Σήμερα διδάσκει περιβαλλοντική υγεία και διευθύνει ερευνητική ομάδα στο Εθνικό Κέντρο Επιδημιολογίας και Υγείας του Πληθυσμού του Αυστραλιανού Εθνικού Πανεπιστημίου.

