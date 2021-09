Κοινωνία

Νεκρός ο πεζός που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Ο νέος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, μισή ώρα μετά από τα μεσάνυχτα.

Ακόμη ένα τροχαίο δυστύχημα έγινε στην Ρόδο.

Λίγο μετά τις 00:30 της Πέμπτης, στο 33ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ρόδου – Λίνδου, ένα IΧ επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούμενο ένας 68χρονος Έλληνας, παρέσυρε έναν άνδρα.

Ο 32χρονος, ο οποίος διέσχιζε πεζή κάθετα το οδόστρωμα, τραυματίστηκε θανάσιμα κατά την παράσυρση του.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου, όπου οι γιατροί δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι, παρά να πιστοποιήσουν τον θάνατο του.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Ρόδου.

