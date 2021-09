Κόσμος

ΗΠΑ: Νεκρή 3χρονη σε “βροχή” από σφαίρες (βίντεο)

Βροχή από σφαίρες προκάλεσε το θάνατο του κοριτσιού μόλις 3 ετών.

Ένα κοριτσάκι τριών ετών έχασε τη ζωή του σε πυροβολισμούς στην περιοχή Σαρλότ, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι το έγκλημα συνδέεται με άλλα που προηγήθηκαν στην περιοχή.

Σύμφωνα με τις Αρχές, το περιστατικό με τους πυροβολισμούς σημειώθηκε μεσάνυχτα,,όταν οι δράστες πυροβόλησαν με τουλάχιστον 150 σφαίρες στο σπίτι της μικρής, προκαλώντας το θάνατό της.

Από τις σφαίρες τραυματίστηκε και η 4χρονη αδελφή της, η οποία αναμένεται να συνέλθει.

Σύμφωνα με τις έρευνες των Αρχών, η δολοφονία του παιδιού συνδέεται με άλλα περιστατικά που έλαβαν χώρα στην περιοχή και σχετίζονται με δύο δολοφονίες.

Επιπλέον πληροφορίες αναφέρουν ότι, οι πυροβολισμοί έχουν σχέση με μαθητές τοπικού γυμνασίου.

Η αστυνομική παρουσία στα σχολεία έχει αυξηθεί και σε πολλές περιπτώσεις έφηβοι μαθητές εμπλέκονται με το νόμο.

Οι ερευνητές θεωρούν ότι, οι κόντρες μεταξύ των μαθητών διαφορετικών σχολείων εξαπλώνονται και στις γειτονιές.





