Life

“Ήλιος”: στο “Πρωινό” οι πρωταγωνιστές με αποκαλύψεις (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι λένε για την συνέχεια της ιστορίας, τα καινούρια επεισόδια και όσα θα γίνουν στον β΄ κύκλο της αγαπημένης σειράς του ΑΝΤ1. Το ταξίδι στην Σαντορίνη και ο Έρορ – Μότσαρτ.

Ευτράπελα, απρόοπτα, αποκαλύψεις και αναφορές σε νέους χαρακτήρες που φέρνουν ανατροπές κυριάρχησαν στο γύρισμα των πρωταγωνιστών της καθημερινής σειράς «Ήλιος», του σποτ για το νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Η δημοφιλής σειρά, επιστρέφει στην τηλεόραση του ΑΝΤ1, δίνοντας τέλος στην αδημονία του τηλεοπτικού κοινού για νέα επεισόδια.

Όπως είπε η Ευγενία Δημητροπούλου, «ο κόσμος με ρωτάει πότε θα ξεκινήσει ο β΄ κύκλος, ποιοί θα ζήσουμε…», συμπληρώνοντας ότι στην νέα σεζόν «εμφανίζονται πρόσωπα από το παρελθόν, εμφανίζονται ιστορίες».

Σε ότι αφορά την προσωπική της ζωή και την απόδραση στην Σαντορίνη το καλοκαίρι, που από πολλούς θεωρήθηκε ότι ήταν το γαμήλιο ταξίδι της ηθοποιού και του συζύγου της, η Ευγενία Δημητροπούλου είπε «πήγαμε στην Σαντορίνη, διότι ο άνδρας μου είχε δουλειά εκεί και πήγα κι εγώ επειδή δεν είχα γύρισμα, δεν ήταν μήνας του μέλιτος».

Η Ντόρα Μακρυγιάννη από την πλευράς της είπε στο «Πρωινό» πως στον β΄ κύκλο «Πρέπει να βρούμε τον δολοφόνο του Φίλιππου, αν ήταν από την έκρηξη, που δεν ήταν από την έκρηξη (ενν: η πρόκληση του θανάτου του)».

Ερωτηθείσα αν δέχεται πιέσεις από τους γονείς της για να αποκαλύψει την συνέχεια της σειράς, είπε ότι «κανένας από τους δικούς μου δεν με ρωτά τι θα γίνει παρακάτω. Δεν τους αρέσουν τα spoiler, χαλάς το ενδιαφέρον για το τι θα γίνει παρακάτω».

Ο Γιώργος Καραμίχος, αφού είπε ότι η συγγραφέας της σειράς, η Μαρία Γεωργιάδου «έχει πλεόν μεγαλύτερη ελευθερία στο να γράφει και πέρα από το γαλλικό φορμάτ στο οποίο στηρίζεται η σειρά», σύστησε στην κάμερα της εκπομπής και τον «έρωτα» του, έναν σκύλο που ακούει στο διπλό όνομα Έρορ – Μότσαρτ, από τα ονόματα του αγαπημένου ήρωα του γιού του και το όνομα του αγαπημένου του συνθέτη.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με όσα έγιναν και όσα είπαν οι πρωταγωνιστές της σειράς «Ήλιος» στο «Πρωινό»:





Ειδήσεις σήμερα:

Μίκης Θεοδωράκης: στα Χανιά το “τελευταίο αντίο” (βίντεο)

US OPEN: Η Σάκκαρη στις “4” (βίντεο)

Νεκρός ο πεζός που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο