Πέτσας: οι ανεμβολίαστοι αστυνομικοί είναι “τεράστιο θέμα”

Τι λέει ο Αν. ΥΠΕΣ για την επέκταση των υποχρεωτικών εμβολιασμών και τα πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού και την πιθανότητα.

Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο για επέκταση της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών στον κλάδο της εστίασης και στα σώματα ασφαλείας ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών. Όπως ανέφερε ο Στέλιος Πέτσας στον ΣΚΑΙ, η υποχρεωτικότητα σε ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων «απέδωσε σε μεγάλο βαθμό» και στο υγειονομικό προσωπικό και στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων.

«Όσον αφορά σε άλλες κατηγορίες, όπως την εστίαση, παραμένει στο τραπέζι το θέμα της υποχρεωτικότητας, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό ενόψει του φθινοπώρου αυτό το ζήτημα θα το λύσει η αγορά από μόνη της. Το πολύ μεγάλο ποσοστό θα είναι εμβολιασμένο, γιατί δεν θα θέλουν οι επιχειρηματίες να ρισκάρουν την τσέπη τους και οι εργαζόμενοι τη δουλειά τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τόνισε ότι είναι «τεράστιο θέμα» οι ανεμβολίαστοι αστυνομικοί, καθώς όπως ανέφερε ο αριθμός τους υποσκάπτει την αξιοπιστία των ελέγχων και δημιουργεί αντιδράσεις στους πολίτες που καλούνται να ελεγχθούν. «Θα πρέπει να εξεταστεί η υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών σε πολλές κατηγορίες εργαζομένων στο δημόσιο τομέα που είναι σε πρώτη επαφή με τους πολίτες», τόνισε ο κ. Πέτσας, σημειώνοντας ότι δεν χρειάζεται να αλλάξει ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας, αλλά να δοθούν σαφείς οδηγίες στους υπαλλήλους για το τι πρέπει να κάνουν.

Ερωτηθείς για τα ποσοστά εμβολιασμών στα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις, ανέφερε ότι το ηλικιακό προφίλ σε αυτές τις κατηγορίες είναι χαμηλότερο και άνοιξε πολύ αργότερα η πλατφόρμα κι επομένως υπάρχει περιθώριο βελτίωσης.

Για τους αρνητές του εμβολιασμού, ο κ. Πέτσας σχολίασε ότι το ποσοστό τους κυμαίνεται από 12% έως 14% και δεν πρόκειται να πειστούν. Ωστόσο, δεν είναι ικανοί να αποτρέψουν το χτίσιμο του τείχους ανοσίας. «Το θέμα είναι να πειστούν οι επιφυλακτικοί. Τα μέτρα που ελήφθησαν, όπως η υποχρεωτικότητα σε κάποιες κατηγορίες και τα κίνητρα σε νέους, αυξάνουν το ποσοστό εμβολιασμού. Όχι ίσως με το ρυθμό που θα θέλαμε αλλά το αυξάνουν καθημερινά. 30.000 εμβολιασμοί την ημέρα είναι ένα ικανό νούμερο να μας φέρει αρκετά ψηλότερα, όταν θα κρυώσει ο καιρός», υπογράμμισε.

Σε πολιτικό επίπεδο, επισήμανε, ότι για να θωρακιστεί το σύστημα από όλες τις παρεμβάσεις που ενδεχομένως θα θέλουν οι αρνητές να κάνουν για να έχουν ένα χαρτί να κυκλοφορούν χωρίς περιορισμούς, πρέπει να υπάρξουν καλύτεροι έλεγχοι στα σημεία που χρειάζεται ώστε να εντοπίζεται αυτός, ο οποίος θα θέλει να το παραπλανήσει.

Σε ό,τι αφορά τα περιστατικά πλαστών πιστοποιητικών εμβολιασμού, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών επιχείρησε να υποβαθμίσει το θέμα σημειώνοντας ότι τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι δεν υπάρχει εκτεταμένο κύκλωμα. «Έχει μεγαλοποιηθεί ένα θέμα μικρό, μεμονωμένο και περιορίζεται σε μια περίπτωση του Κέντρου Υγείας Παλαμά και δεν έχει πλοκάμια. Περίπου 6 εκατ. Έλληνες έχουν εμβολιαστεί και ο Παλαμάς έχει 33 περιπτώσεις που σχετίζονται με το πρόσωπο που έκανε τη λαθροχειρία. Δε βλέπουμε κάποιο εκτεταμένο κύκλωμα. Από εκεί και πέρα η Δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της», επισήμανε.

