Αθλητικά

Μουντιάλ – Εθνική Γερμανίας: Αναγκαστική προσγείωση στο Εδιμβούργο

«Λαχτάρισαν» οι παίκτες της Εθνικής Γερμανίας τα ξημερώματα, όταν το αεροσκάφος με το οποίο ταξίδευαν έκανε αναγκαστική προσγείωση.

Η Γερμανία έκανε ένα ακόμη βήμα προς την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση του Μουντιάλ 2022 με τη νίκη της στην Ισλανδία (4-0). Με το 19ο του γκολ σε 29 συμμετοχές με τη Γερμανία, ο Γκνάμπρι άνοιξε το δρόμο για τη «μάνσαφτ» στο άνετο 4-0 εκτός έδρας επί της Ισλανδίας.

Η 5η νίκη σε 6 ματς εδραίωσε την «νασιοναλμανσάφτ» στην κορυφή του 10ου ομίλου και είναι, πλέον, φαβορί για να τερματίσει πρώτη στον όμιλο.

Να σημειωθεί πως η εθνική ομάδα της Γερμανίας «λαχτάρισε» τα ξημερώματα όταν χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους στο Εδιμβούργο για έλεγχο στη μηχανή.

Το αεροσκάφος που μετέφερε την αποστολή πίσω στη βάση της, χρειάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση για να γίνει έλεγχος στη μηχανή. Μόλις διαπιστώθηκε πως όλα ήταν καλά η πτήση συνέχισε τη διαδρομή της και όλη η αποστολή ηρέμησε, καθώς εύλογα όλοι είχαν ανησυχήσει.

